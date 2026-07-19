Metrópoli | 19-07-26 | 18:07 |

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó, durante este fin de semana, operativos del programa "" en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En estas acciones, con las que se busca supervisar que los establecimientos mercantiles operen en apego a la normatividad vigente y cuenten con las condiciones necesarias para brindar seguridad a la ciudadanía. participaron también elementos del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de las secretarías de Seguridad Ciudadana, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Como resultado de los recorridos de supervisión y verificación, se realizaron 22 visitas de verificación; además de la suspensión de dos establecimientos y la clausura de tres más por diversas irregularidades. Asimismo, dos personas fueron detenidas por el delito de quebrantamiento de sellos, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Clausuran tres centros nocturnos en cinco alcaldías; detienen a dos personas por romper sellos. Foto: Especial.
Clausuran tres centros nocturnos en cinco alcaldías; detienen a dos personas por romper sellos. Foto: Especial.

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Los operativos tuvieron presencia en las :

  • Nueva Santa María
  • Clavería
  • Torre Blanca
  • Tlalpan Centro
  • Villa Coapa
  • Prados Coapa
  • Popular Santa Teresa
  • Hacienda de Coyoacán
  • Narvarte Oriente
  • Álamos
  • Santa Cruz Atoyac

Se verificó:

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  • El cumplimiento de disposiciones relacionadas con protección civil
  • Documentación administrativa
  • Horarios de operación
  • Obligaciones establecidas en la normatividad aplicable.

El programa "La Noche es de Todos" tiene como objetivo promover y ordenados para habitantes y visitantes de la capital, mediante acciones de supervisión que contribuyan al cumplimiento de la ley y a la prevención de riesgos en establecimientos con actividad nocturna.

dmrr

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