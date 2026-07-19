La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó, durante este fin de semana, operativos del programa "La Noche es de Todos" en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En estas acciones, con las que se busca supervisar que los establecimientos mercantiles operen en apego a la normatividad vigente y cuenten con las condiciones necesarias para brindar seguridad a la ciudadanía. participaron también elementos del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de las secretarías de Seguridad Ciudadana, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Como resultado de los recorridos de supervisión y verificación, se realizaron 22 visitas de verificación; además de la suspensión de dos establecimientos y la clausura de tres más por diversas irregularidades. Asimismo, dos personas fueron detenidas por el delito de quebrantamiento de sellos, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Clausuran tres centros nocturnos en cinco alcaldías; detienen a dos personas por romper sellos. Foto: Especial.

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Los operativos tuvieron presencia en las colonias:

Nueva Santa María

Clavería

Torre Blanca

Tlalpan Centro

Villa Coapa

Prados Coapa

Popular Santa Teresa

Hacienda de Coyoacán

Narvarte Oriente

Álamos

Santa Cruz Atoyac

Se verificó:

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El cumplimiento de disposiciones relacionadas con protección civil

Documentación administrativa

Horarios de operación

Obligaciones establecidas en la normatividad aplicable.

El programa "La Noche es de Todos" tiene como objetivo promover entornos más seguros y ordenados para habitantes y visitantes de la capital, mediante acciones de supervisión que contribuyan al cumplimiento de la ley y a la prevención de riesgos en establecimientos con actividad nocturna.

dmrr