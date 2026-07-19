El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que para este domingo la temperatura máxima será de 26 grados Celsius (°C); a su vez, después de mediodía se espera incremento de nublados, chubascos, lluvias fuertes aisladas con actividad eléctrica y posible caída de granizo, sobre todo en el norte, poniente y partes altas del sur, así como lluvias ligeras dispersas en el resto de la ciudad.

Asimismo, soplarán vientos del norte de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

Por la noche, el termómetro descenderá a 20°C y para las 06:00 horas del lunes se espera una temperatura de 14°C.

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La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el oeste-suroeste, con riesgo de caída de partículas en el sur de la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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