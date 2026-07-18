Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ante la alerta de que el río Bravo alcanzará una altura estimada de 6.5 metros en Nuevo Laredo, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas activó el Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar las acciones de prevención y monitoreo en las zonas de mayor riesgo, garantizando una respuesta oportuna y organizada ante este fenómeno hidrológico.

Se estima que la tarde-noche del domingo 19 de julio, los escurrimientos generados por las intensas lluvias registradas en Coahuila y Nuevo León intensifiquen la creciente del río que actualmente se encuentra en 3.3 metros.

Canturosas, encabezó un recorrido estratégico de supervisión por las márgenes del río, acompañada por el Director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos.

Carmen Lilia Canturosas encabezó un recorrido estratégico de supervisión; estuvo acompañada por Humberto Fernandez Díez de Pinos. Foto: Especial

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"Nuestra máxima prioridad es y será siempre la seguridad de cada uno de ustedes; por ello, estamos en territorio, supervisando minuto a minuto la evolución de esta creciente para actuar con la firmeza y la prontitud que Nuevo Laredo merece", dijo la alcaldesa.

Informó que el nivel actual del río se encuentra en 3.30 metros y, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la CILA, se pronostica que el pico máximo del creciente alcance los 6.80 metros el domingo 19 de julio alrededor de las 5 o 6 de la tarde.

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Ante este panorama, se decidió el cierre total y el acordonamiento preventivo de las áreas recreativas de las Palapas del Centro de Internación Temporal de Vehículos (CITEV) que ya presentan ingreso de agua y donde queda estrictamente prohibido el acceso peatonal.

La alcaldesa hizo un llamado a la población para actuar con prudencia. Foto: Especial

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Por tal motivo, se desplegará un operativo vial preventivo que contempla el cierre a la circulación en la avenida 15 de Junio y su incorporación al bulevar Colosio durante la tarde-noche, evitando así que los automovilistas transiten por las zonas bajas que pueden inundarse.

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Actualmente brigadas de Protección Civil han visitado colonias vulnerables como El Remolino y Claudette para alertar a los residentes y poner a su disposición los albergues municipales en caso de ser necesaria una evacuación.

"Este es un gobierno responsable, un gobierno de resultados que no descansa y que se mantiene al pendiente del bienestar de su ciudadanía. Tengan la plena certeza de que contamos con la capacidad técnica, la coordinación institucional y la determinación para proteger a nuestra gente y mantener a salvo a nuestra ciudad ante cualquier contingencia", afirmó la alcaldesa.

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Canturosas destacó la estrecha colaboración binacional con Estados Unidos tras el reporte de varias boyas arrastradas por la corriente en la zona de Colombia.

Aunque se precisó que dichos artefactos aún no ingresan a territorio neolaredense, los equipos de rescate acuático se encuentran en total alerta para intervenir de manera inmediata, garantizando que estas estructuras no obstruyan los pilares de los puentes internacionales ni generen afectaciones al libre cauce del río.

La alcaldesa hizo un llamado a la población para actuar con prudencia, evitar acercarse a las márgenes del río por curiosidad y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la administración y de Protección Civil y Bomberos Nuevo Laredo.

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vr/cr