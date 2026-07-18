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Ciudad del Carmen, Camp. - Una canasta del teleférico instalado en la Feria del Carmen se desprendió la noche del viernes 17 mientras la atracción se encontraba en funcionamiento en el recinto ferial de Playa Norte.
El juego mecánico fue detenido y el área quedó bajo resguardo de personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia.
Asimismo, la canasta cayó sin personas a bordo y no se reportaron lesionados.
Usuarios en redes sociales señalaron que antes del accidente habían advertido al operador sobre posibles fallas en la estructura metálica.
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De acuerdo con esos testimonios, también informaron a personal de Protección Civil, quienes respondieron que la atracción ya había sido supervisada y autorizada.
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La Feria del Carmen 2026 se realiza del 15 de julio al 2 de agosto en Ciudad del Carmen, Campeche, como parte de las festividades en honor a la Virgen del Carmen.
La organización está a cargo del Gobierno Municipal de Carmen y la empresa responsable de operar la feria responde a la razón comercial “Espectaculares García”.
Se dijo que habrá revisión extraordinaria a los juegos mecánicos de esa feria, debido a este percance.
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JACL/cr
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