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Mérida, Yucatán.- El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) alertó que al cierre de la segunda semana de julio en Yucatán se confirmaron 295 nuevos contagios de conjuntivitis.
Con base en estos datos, la Secretaría de Salud Federal puntualizó que en lo que va del año, la entidad acumuló 7 mil 99 casos de conjuntivitis, cifra supera por 51 casos los registros del mismo periodo de 2025,
La dependencia indicó que la conjuntivitis es un padecimiento, que desaparece sin complicaciones graves, además de que es una de las infecciones oculares más comunes, que puede extenderse rápidamente en lugares donde existe contacto cercano entre personas. La población infantil tiene mayor riesgo de contagio debido a los hábitos propios de la edad.
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¿Cómo se contagia la conjuntivitis y cuáles son sus síntomas?
La conjuntivitis ocurre cuando se inflama la conjuntiva, una fina membrana que cubre la parte blanca del ojo y la zona interna de los párpados.
Puede tener diferentes causas, entre ellas infecciones provocadas por virus o bacterias, así como reacciones alérgicas.
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Las formas infecciosas se transmiten con facilidad a través del contacto con lágrimas, secreciones oculares, manos contaminadas y artículos compartidos.
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Los síntomas incluyen ojos rojos, lagrimeo frecuente, sensación de cuerpo extraño, ardor, comezón, secreciones que pueden provocar que los párpados se peguen al despertar y episodios temporales de visión borrosa.
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jecg/cr
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