Estados | 17-07-26 | 16:52 |

Cuernavaca, Mor. - durante día y medio en su domicilio de la colonia La Capilla, en Jonacatepec, para después guiar a las autoridades al hallazgo de .

La mañana de este viernes, la menor burló el cerco de peligro y salió a la vía pública para pedir a los vecinos, quienes alertaron a los tras verla con heridas punzocortantes en el abdomen y un brazo.

De acuerdo con el testimonio de la sobreviviente, el ataque ocurrió la noche del miércoles, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda y agredió con armas blancas a todos los ocupantes. Ella logró esconderse en un sector del inmueble para salvar la vida.

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Paramédicos locales estabilizaron a la víctima y la trasladaron bajo resguardo policiaco a un hospital de la región, donde su estado de salud se reporta bajo pronóstico reservado.

Elementos policiacos y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron los cuerpos de cuatro personas con múltiples heridas de arma blanca. | Foto: Archivo.
Elementos policiacos y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron los cuerpos de cuatro personas con múltiples heridas de arma blanca. | Foto: Archivo.

Al ingresar al domicilio señalado, elementos policiacos y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron los cuerpos de cuatro personas con múltiples heridas de arma blanca, todas ya en estado de descomposición.

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La escena del crimen quedó acordonada por el Ejército Mexicano y la Policía Morelos, mientras el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cadáveres; la Fiscalía mantiene las identidades en reserva y abrió la carpeta de investigación por el multihomicidio.

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Por los hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó los protocolos legales correspondientes mientras personal de Servicios Periciales realizaba los procedimientos técnico-legales en torno a los cuerpos de tres mujeres y un hombre sin vida.

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Las investigaciones se desarrollarán conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género, informó la dependencia y aseguró que agotará todas las líneas de investigación para dar con los responsables en estos hechos delictivos.

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JACL/cr

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