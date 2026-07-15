Cuernavaca, Mor.- Los gobiernos de Morelos y de México intervinieron de forma conjunta el municipio de Cuautla con el arranque de una “nueva etapa” de seguridad, alineada de forma directa con la estrategia prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El despliegue, oficializado durante la Feria de Paz en la Antigua Estación del Ferrocarril, busca recuperar el control de una de las regiones más golpeadas por la criminalidad mediante la coordinación operativa de fuerzas federales, estatales y municipales.

La gobernadora Margarita González Saravia urgió al Cabildo de Cuautla a cohesionarse y respaldar sin fisuras la administración local para evitar divisiones que debiliten el combate a las estructuras delictivas que operan en la zona.

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José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil subrayó que la atención a las causas de la violencia exige organización, participación social y coordinación permanente. Foto: Especial.

“Quiero pedirle al Cabildo que estén unidos, que nos apoyen junto a su presidente municipal para lograr juntos esta coordinación”, señaló.

En representación de la Secretaría de Gobernación, Rodrigo Cortés Chávez, director general de Coordinación de Paz con Entidades Federativas, afirmó que “los jóvenes son la gran esperanza” y refrendó la voluntad de trabajar de la mano con el estado para demostrar que “Morelos no está condenado a la violencia, está destinado a vivir en paz”.

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Por su parte, José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública federal subrayó que la atención a las causas de la violencia exige organización, participación social y coordinación permanente, por lo que se han realizado reuniones con los diferentes sectores productivos locales, ya que la construcción de un Cuautla seguro depende del esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad.

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