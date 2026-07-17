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El alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, entregó apoyos económicos a familias con integrantes desaparecidos como parte del “Programa para la Atención a Familias Víctimas de Desapariciones 2026”, informó el gobierno municipal en un comunicado.
De acuerdo con el documento, los recursos corresponden a becas sociales destinadas a ayudar a cubrir necesidades básicas de los familiares afectados por esta situación.
Durante la entrega, Peña Ortiz señaló que el programa busca brindar respaldo a las familias mientras continúan los procesos de búsqueda de sus seres queridos.
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En el comunicado también se indicó que la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez destacó la importancia de actuar con rapidez en los casos de desaparición y afirmó que el municipio ha colaborado con colectivos de búsqueda mediante apoyos como alimentos, hidratación y transporte.
Además del apoyo económico, el programa contempla orientación jurídica y atención psicológica para quienes la soliciten, así como canales de comunicación con autoridades municipales para dar seguimiento a las necesidades de las familias.
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El ayuntamiento señaló que Peña Ortiz estuvo acompañado por funcionarios municipales y una persona beneficiaria, y aseguró que mantendrá coordinación con autoridades estatales y federales para fortalecer las acciones de búsqueda y atención a los casos de desaparición en Reynosa.
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gs/bmc
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