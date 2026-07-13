Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En cuanto se inicie la liberación de moscas estériles en Tamaulipas, en la estrategia nacional de erradicación del gusano barrenador del ganado, se distribuirán cinco millones por semana, con un inicio en el municipio de San Fernando y después avanzará gradualmente de norte a sur.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, dijo que la inclusión de Tamaulipas en esta estrategia es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la Federación, así como del seguimiento permanente que el gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene sobre cada una de las acciones implementadas para proteger la sanidad pecuaria.

El funcionario calificó como una excelente noticia el anuncio que realizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al inicio de la producción de mosca estéril en la planta de Metapa, Chiapas.

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Explicó que actualmente la producción de la planta continúa incrementándose de manera gradual y que las autoridades federales estiman que en aproximadamente un mes alcanzará una capacidad de 15 millones de moscas estériles por semana. Una vez alcanzado ese volumen, iniciará la liberación conforme al análisis epidemiológico nacional.

Tamaulipas liberará moscas estériles contra el gusano barrenador; distribuirán cinco millones por semana. Foto: Especial.

"La estrategia contempla avanzar de norte a sur, por lo que Tamaulipas está considerado dentro de este programa, lo que representa una muy buena noticia para nuestro estado", expresó.

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Varela destacó que las incidencias de gusano barrenador del ganado registraron una disminución durante el fin de semana, al pasar de un repunte de 140 casos activos registrado la semana pasada a 100 al inicio de esta semana.

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"Seguimos trabajando con todas las medidas que hemos implementado y reforzando las acciones en las zonas donde se presenta el mayor número de casos", aseguró.

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Actualmente los casos se concentran principalmente en los municipios de Soto la Marina y Aldama, donde también se ha reforzado la presencia de brigadas sanitarias, con la expectativa de que durante los próximos días continúe la disminución de contagios.

Entre las acciones que se desarrollan en estas zonas destacan el barrido sanitario, la aplicación de doramectina en los animales ubicados dentro de las zonas focales y perifocales de cada caso detectado, así como el uso del producto Exalt como parte del protocolo de control y erradicación.

dmrr