Con una inversión superior a 781 millones de pesos para 2026, el gobierno federal impulsa una estrategia nacional de atención a mujeres víctimas de violencia de género que contempla la operación de 85 Centros de Justicia para las Mujeres, 90 refugios especializados y acciones de protección en 24 entidades con Alerta de Violencia de Género activa.

La Secretaría de las Mujeres informó en un comunicado que esta política se desarrolla mediante el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas, integrado por tres componentes: los Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos; los Centros de Justicia para las Mujeres; y la Alerta de Violencia de Género.

De acuerdo con la dependencia, al cierre de este año estarán en funcionamiento 85 Centros de Justicia para las Mujeres en todo el país, mientras que se garantizará la operación de 90 refugios dirigidos a mujeres que enfrentan situaciones de riesgo extremo. Asimismo, el programa respalda acciones de mitigación y seguridad en las 24 entidades federativas donde actualmente se mantiene activa la Alerta de Violencia de Género.

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Como parte de la estrategia nacional también opera la Línea Telefónica para las Mujeres 079 opción 1, un servicio de atención permanente que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde el 1 de mayo de 2025 en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La Secretaría de las Mujeres explicó que este mecanismo permite evaluar de manera inmediata cada caso, activar protocolos de seguridad con autoridades locales y canalizar a las usuarias hacia refugios, centros de atención legal o instancias ministeriales, de forma gratuita y confidencial.

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La línea forma parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), del cual también derivan los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) y la Red de Abogadas de las Mujeres.

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La dependencia reportó que ya alcanzó la meta fijada para 2026 con la operación de mil un Centros LIBRE en las 32 entidades federativas del país. En estos espacios se brinda asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social, además de talleres y actividades orientadas al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres.

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Asimismo, en los Centros LIBRE laboran profesionistas en derecho que se suman a cinco Abogadas de las Mujeres por cada entidad federativa, para conformar una red de mil 161 especialistas disponibles para la atención y acompañamiento de las usuarias.

Según la Secretaría de las Mujeres, esta red institucional busca homologar la calidad de los servicios de protección y acceso a la justicia en todo el país, mediante la coordinación de las instancias responsables de atender y proteger a las mujeres bajo estándares de derechos humanos y perspectiva de género.

La dependencia reiteró que las mujeres que enfrenten situaciones de violencia pueden comunicarse al 079 opción 1 para recibir orientación, acompañamiento y canalización a los servicios especializados disponibles en su entidad.

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