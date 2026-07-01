Senadores de Morena y de oposición confrontaron posturas respecto al resultado de las negociaciones del gobierno mexicano respecto a la vigencia de 10 años del T-MEC ya que el oficialismo dijo que se defendieron los intereses del país, mientras que PAN y MC calificaron de fracaso las negociaciones.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, descartó algún riesgo inmediato para México ante la postura de Estados Unidos sobre una revisión anual del T-MEC, al asegurar que el proceso aún no entra en una etapa de vigencia ni de renegociación formal.

En entrevista, subrayó que no se debe especular ya que cada país busca proteger sus intereses dentro del marco del acuerdo comercial, pero enfatizó que la integración económica entre México y Estados Unidos requiere revisiones puntuales sin generar desequilibrios regionales. En ese sentido, llamó a mantener prudencia frente a interpretaciones anticipadas.

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El legislador morenista explicó que la próxima reunión programada para el 20 de julio será clave para abordar los temas bilaterales entre México y Estados Unidos, por lo que pidió esperar los resultados antes de anticipar escenarios adversos.

“No hay una vigencia todavía… hay que esperar a la reunión del 20 de julio”,

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El senador del PAN, Ricardo Anaya dijo que “es una pésima noticia” la negociación del T-MEC con Estados Unidos porque “el peor enemigo de la inversión productiva, que es lo que genera los empleos, es la incertidumbre. Cuando no hay certidumbre, lo que sucede es que se detiene la inversión, y cuando no hay inversión, no hay generación de empleo.”

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“Entonces es una pésima noticia el que el gobierno mexicano haya fracasado en la renegociación del T-MEC”, dijo en entrevista.

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“Lo que todas y todos esperábamos era que se lograra una vigencia de 16 años adicionales. Eso hubiera dado una enorme certeza a la inversión, pero fracasó el gobierno mexicano. La decisión del gobierno estadounidense es que solamente va a continuar por el tiempo que le queda al propio tratado, que son 10 años, pero la mala noticia es que se va a estar revisando todos los años”, apuntó.

Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, dijo que la negociación “fue un fracaso” porque para nadie es un secreto que parte de lo que Estados Unidos exige en todo este proceso es seriedad del gobierno mexicano para enfrentar temas, entre otros, el combate a la delincuencia organizada.

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“Y ahí, hay que aceptarlo, México ha quedado a deber muchísimo y de eso se está aprovechando justamente también Estados Unidos”, indicó.

“Tengo la impresión que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para asegurar que esta negociación prospere satisfactoriamente” pero afortunadamente el tratado durará cuando menos 10 años más, pero me parece que México tiene que cambiar su estrategia para entenderse con Estados Unidos.

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