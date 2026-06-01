Luego de cuatro meses de su llegada a la coordinación del grupo parlamentario de Morena y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco comenzó a mover sus piezas y retirar a funcionarios cercanos a su antecesor, Adán Augusto López Hernández.

A partir de este lunes se hicieron efectivas la remoción de Fernando Kim Pulido de la titularidad de Comunicación Social de la Cámara Alta y la designación en su lugar de Carlos Pérez Coliote.

Otro cambio en la estructura administrativa del Senado es la salida de Elvia Lucía Aguillón Moreno, quien se desempeñaba como directora general de Recursos Humanos y que también pertenecía al equipo designado por Adán Augusto López.

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También dejó su cargo Fidel Ortiz, personaje polémico que encabezaba la Dirección de Resguardo Parlamentario.

Se espera que en las próximas semanas se concreten otros cambios en diversos cargos de la Cámara de Senadores.

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