Miles de jóvenes en México tendrán una nueva oportunidad para incorporarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que este lunes 1 de junio inicia un nuevo periodo de registro para quienes buscan capacitación laboral y un apoyo económico mensual superior a los 9 mil pesos.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Foto: Especial

La apertura corresponde al tercer proceso de incorporación de 2026 y está dirigida a personas que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo formal. La iniciativa busca brindar experiencia laboral a través de la capacitación en centros de trabajo de distintos sectores, mientras los participantes reciben un respaldo económico y acceso a servicios de salud.

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¿Cómo registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro desde el 1 de junio?

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde podrán consultar las vacantes disponibles y elegir el centro de trabajo que mejor se adapte a sus intereses y perfil.

Antes de realizar la postulación, será necesario revisar el mapa de focalización habilitado por el programa, ya que no todos los municipios tendrán espacios disponibles. Las autoridades informaron que la apertura será gradual y priorizará zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad social.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Foto: Especial

Una vez seleccionada la opción deseada, el aspirante deberá enviar su solicitud y establecer contacto con el centro de trabajo para programar una primera reunión. Posteriormente, el centro contará con un plazo de cuatro días naturales para aceptar o rechazar la postulación.

¿Cuánto paga Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Uno de los principales atractivos del programa es el apoyo económico que reciben los aprendices durante su capacitación. Actualmente, quienes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 obtienen un pago mensual de 9 mil 582 pesos, recurso que se entrega mientras cumplen con su proceso formativo.

Además del apoyo económico, los beneficiarios cuentan con seguro médico proporcionado por el IMSS, el cual incluye cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, una prestación que busca brindar mayor protección durante el periodo de capacitación.

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Requisitos para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro

Para completar el proceso de inscripción será indispensable contar con una identificación oficial vigente, la CURP y un comprobante de domicilio reciente. También será necesario registrarse en la plataforma digital del programa y proporcionar toda la información solicitada en el formulario correspondiente.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Foto: Especial

Las autoridades exigen que los aspirantes declaren bajo protesta de decir verdad que no estudian ni trabajan al momento de su registro. Asimismo, deberán presentar una fotografía con el rostro descubierto, sin filtros ni modificaciones, sosteniendo la ficha de inscripción generada por el sistema.

Como parte del procedimiento, también será obligatorio aceptar la carta compromiso mediante la cual el participante se compromete a cumplir con las reglas de operación del programa.

En el caso de personas extranjeras que deseen participar, deberán acreditar su estancia legal en México mediante la documentación migratoria vigente emitida por las autoridades correspondientes.

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