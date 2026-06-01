La Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. aprobó por unanimidad de los asistentes a su Asamblea General Ordinaria de socios, la reelección de Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidente del Consejo de Administración.

Los socios reafirmaron su respaldo a una nueva etapa de estabilidad, crecimiento y fortalecimiento institucional además de los resultados obtenidos en cinco años los cuales reflejaron una visión estratégica clara, liderazgo sólido y capacidad de ejecución.

La Cooperativa consolidó importantes avances en crecimiento operativo, fortalecimiento financiero, expansión industrial y generación de empleo, posicionándose como uno de los grupos cooperativos más sólidos y competitivos del país.

Lee también Muere a los 80 años Billy Álvarez, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul

Resultados operativos y administrativos de Cruz Azul

Por lo que es importante destacar que la empresa cerró 2025 con un incremento del 9% en la producción, con respecto a 2024, gracias a la modernización de infraestructura y la eficiencia administrativa.

Sobre todo incrementó la generación de empleos directos en 25%, lo que representa mil 300 empleos directos generados entre agosto de 2025 y mayo de 2026, gracias a la expansión industrial e inversiones en infraestructura.

Entre los resultados destaca la recuperación de la planta de Hidalgo, lograda tras un importante y exitoso proceso legal que permitió reincorporar activos estratégicos para la operación de la cooperativa.

Lee también ¿Quién fue Billy Álvarez, polémico presidente de Cruz Azul?

Además, la incorporación de un nuevo molino en Oaxaca y la apertura de la planta de Campeche, proyectos que permitirán alcanzar un crecimiento estimado de 17% en producción al cierre de este año.

A los avances empresariales se sumó el reciente campeonato obtenido por el equipo de futbol el fin de semana pasado, logro que simboliza el momento de consolidación, estabilidad y crecimiento que vive actualmente la institución tanto en el ámbito deportivo como corporativo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss