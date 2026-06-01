El Mundial de Fútbol 2026 no solo reúne a las máximas estrellas del fútbol, si no que también suele convertirse en un desfile de celebridades que, desde las tribunas o las redes sociales, acaparan la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, algunas de ellas son parejas de los jugadores.

Actrices, cantantes, modelos e influencers forman parte del círculo cercano de varios de los futbolistas que veremos en el torneo, demostrando que el espectáculo no termina cuando suena el silbatazo final.

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Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una relación que sigue dando de qué hablar

Aunque han atravesado rumores de ruptura y reconciliación, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúan siendo una de las parejas más mediáticas del deporte y el entretenimiento en Argentina. La cantante cuenta con una carrera internacional consolidada y millones de seguidores que siguen cada detalle de su vida sentimental.

Ester Expósito y la cercanía que la vincula con Vinícius Jr.

En los últimos meses, los rumores sobre una posible relación entre Ester Expósito y Vinícius Jr. han provocado revuelo en redes sociales. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance, pero las especulaciones han sido suficientes para convertirlos en una de las posibles parejas más comentadas del entorno futbolístico.

Bruna Biancardi y Neymar, una historia entre polémicas y reconciliaciones

La modelo e influencer brasileña Bruna Biancardi mantiene una relación con Neymar que ha estado marcada por altibajos, separaciones y reconciliaciones. A pesar de las polémicas, ambos continúan siendo una de las parejas más observadas del futbol mundial y suelen generar titulares cada vez que aparecen juntos.

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Antonela Roccuzzo, la mujer detrás del campeón del mundo

Antonela Roccuzzo se ha convertido en una de las figuras más queridas por los aficionados gracias a la historia que comparte con Lionel Messi. Su imagen familiar y discreta la ha llevado a conquistar las redes sociales y a convertirse en un referente para millones de seguidores.

Georgina Rodríguez, una estrella por derecho propio

La pareja de Cristiano Ronaldo ha trascendido el papel de acompañante para construir una marca personal que incluye campañas publicitarias, negocios y una exitosa serie documental. Su presencia suele ser uno de los grandes atractivos en cualquier torneo donde participa el astro portugués.

Cuando el Mundial también se juega fuera de la cancha

Más allá de los goles y las polémicas deportivas, el Mundial también genera conversación por las historias personales de los futbolistas. Sus parejas se han convertido en protagonistas de una narrativa que mezcla deporte, espectáculo y redes sociales.

Por eso, además de seguir a las selecciones favoritas, muchos aficionados estarán atentos a las celebridades que acompañarán a las estrellas del balón y que, sin necesidad de tocar la pelota, también saben cómo acaparar las miradas.

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