El pasado domingo 31 de mayo el paisaje nocturno se iluminó con el brillo de la Luna Azul, la segunda Luna llena de mayo.

Este fenómeno astronómico es un raro espectáculo que solo sucede una vez cada dos o tres años y se da luego de que el ciclo lunar, que es de aproximadamente 29.5 días, se recorre lo suficiente para que una Luna llena ocurra al inicio del mes, complete todo su ciclo y vuelva a llegar a su fase totalmente llena a finales del mismo mes.

Una Luna Azul como esta podrá verse de nuevo hasta diciembre de 2028 y por si te la perdiste, todavía iluminará el cielo este 1 de junio.

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Foto: Nicolas Lefaudeux

Así se vio la Luna Azul en diferentes partes del mundo

Esta Luna Azul deslumbró en diferentes rincones alrededor de todo el mundo, brindando un espectáculo astronómico único para las y los amantes de los astros.

A través de redes sociales decenas de usuarios han compartido sus mejores retratos de la Luna Azul, dejando rastro de este excepcional suceso que no veremos de nuevo hasta dentro de dos años y medio.

La Luna Azul sobre el Templo de Poseidón, un antiguo templo griego situado en el promontorio de Cabo Sunión, al sureste de Atenas.

Fotos de la Luna Azul de mayo de 2026. Foto: X People's Daily China

En Puerto Rico la Luna Azul se mostró grande y resplandeciente.

que la luna azul de esta noche brumosa y caliente en Puerto Rico los envuelva a todos en salud y bienestar pic.twitter.com/ploFRBs8wJ — Nelson Bermejo (@NelsonBermejo) June 1, 2026

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Timelapse de la Luna Azul el 31 de mayo en Edgewood, Nuevo México, Estados Unidos.

Last nights almost Blue moon. to be honest it is the blue moon. I won't nerd out but 99.9% full is about as full as you can get without an eclipse. I've never done a video from a sequence of images. I didn't bring my auto trigger so I used the lights on the wind generators to… pic.twitter.com/1GG7BUSWg2 — Carl Smith (@frosthillphoto) May 31, 2026

En Pachuca, Hidalgo, la Luna llena se tiñó ligeramente de rojo al recién aparecer en el cielo.

La segunda Luna Llena de mayo, la llamada Luna Azul. Vista desde la ciudad de Pachuca #FotosRevistaLunaNegra pic.twitter.com/Tgfz5YioTe — Revista Luna Negra (@RevLunaNegra) June 1, 2026

La periodista Mari loli Pellón compartió a su cuenta de X un video de la hipnótica Luna Azul sobre la capital poblana.

El esplendor de la Luna ilumina este fin de semana #Puebla capital. El domingo estará marcado por un fenómeno poco frecuente: la segunda luna llena de mayo, conocida también como Luna Azul, un evento astronómico que se repetirá hasta 2037. pic.twitter.com/FdNEslVu3z — Mari Loli Pellón (@MariLoliPellon) May 31, 2026

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En la CDMX la Luna Azul pudo verse brillante y clara la mayor parte de la noche.

Fotos de la Luna Azul de mayo de 2026. Foto: X

Asimismo, en la Ciudad de Oaxaca también resplandió este plenilunio.

Fotos de la Luna Azul de mayo de 2026. Foto: X

Por último, así se pudo ver la Luna Azul en la ciudad de Vigo, al noroeste de España.

Fotos de la Luna Azul de mayo de 2026. Foto: X

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