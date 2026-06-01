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El pasado domingo 31 de mayo el paisaje nocturno se iluminó con el brillo de la Luna Azul, la segunda Luna llena de mayo.
Este fenómeno astronómico es un raro espectáculo que solo sucede una vez cada dos o tres años y se da luego de que el ciclo lunar, que es de aproximadamente 29.5 días, se recorre lo suficiente para que una Luna llena ocurra al inicio del mes, complete todo su ciclo y vuelva a llegar a su fase totalmente llena a finales del mismo mes.
Una Luna Azul como esta podrá verse de nuevo hasta diciembre de 2028 y por si te la perdiste, todavía iluminará el cielo este 1 de junio.
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Así se vio la Luna Azul en diferentes partes del mundo
Esta Luna Azul deslumbró en diferentes rincones alrededor de todo el mundo, brindando un espectáculo astronómico único para las y los amantes de los astros.
A través de redes sociales decenas de usuarios han compartido sus mejores retratos de la Luna Azul, dejando rastro de este excepcional suceso que no veremos de nuevo hasta dentro de dos años y medio.
La Luna Azul sobre el Templo de Poseidón, un antiguo templo griego situado en el promontorio de Cabo Sunión, al sureste de Atenas.
En Puerto Rico la Luna Azul se mostró grande y resplandeciente.
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Timelapse de la Luna Azul el 31 de mayo en Edgewood, Nuevo México, Estados Unidos.
En Pachuca, Hidalgo, la Luna llena se tiñó ligeramente de rojo al recién aparecer en el cielo.
La periodista Mari loli Pellón compartió a su cuenta de X un video de la hipnótica Luna Azul sobre la capital poblana.
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En la CDMX la Luna Azul pudo verse brillante y clara la mayor parte de la noche.
Asimismo, en la Ciudad de Oaxaca también resplandió este plenilunio.
Por último, así se pudo ver la Luna Azul en la ciudad de Vigo, al noroeste de España.
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