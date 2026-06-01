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La transición hacia las nuevas energías no está ocurriendo de una sola forma. Mientras algunas marcas apuestan únicamente por los vehículos eléctricos, otras han decidido ofrecer distintas alternativas para adaptarse a las necesidades de cada conductor.
Bajo esa filosofía, MG Motor México realizó el MG Tech Day, un evento donde presentó su visión tecnológica para el mercado nacional y reforzó el papel que tendrán los vehículos híbridos e híbridos enchufables dentro de su portafolio.
MG HS PHEV toma protagonismo
Durante el evento, el modelo que más llamó la atención fue la MG HS PHEV, una SUV híbrida enchufable que la marca presentó bajo el concepto “EV but not EV”.
La idea detrás de esta propuesta es ofrecer una experiencia de conducción cercana a la de un vehículo eléctrico, pero manteniendo la tranquilidad que brinda un motor de combustión para viajes largos.
La MG HS PHEV incorpora una batería de 21 kWh, una autonomía eléctrica superior a 100 kilómetros y una autonomía combinada mayor a 1,200 kilómetros. Además, desarrolla una potencia conjunta de 274 caballos de fuerza y registra una eficiencia energética superior a los 100 km/l en condiciones combinadas.
Duo Drive, la tecnología detrás del sistema
Uno de los aspectos técnicos que la marca destacó fue la tecnología Duo Drive, un sistema que combina un generador eléctrico con una transmisión inteligente para optimizar el aprovechamiento de energía.
MG en México
MG reportó que ha superado las 250 mil unidades vendidas desde su llegada a México y que se ha mantenido durante cuatro años consecutivos dentro del Top 10 de ventas de la industria.
Asimismo, entre enero y abril de 2026 comercializó 18,760 vehículos, lo que representa su mejor inicio de año desde que comenzó operaciones en el mercado mexicano.
Con modelos como la MG HS PHEV, la marca busca fortalecer su presencia dentro del segmento de nuevas energías, apostando por una estrategia que combina distintas tecnologías en lugar de enfocarse exclusivamente en los vehículos eléctricos.
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