La seguridad es uno de los principales aspectos que cualquiera considera antes de adquirir un auto, y no es para menos, pues los accidentes de tránsito son eventos muy comunes en todo el mundo.

Lamentablemente, este tipo de colisiones pueden llegar a ser mortales y aunque la mayoría de los vehículos modernos cuentan sistemas que ofrecen un ambiente seguro para los ocupantes, no todos los grupos de personas se benefician por igual en esto.

Un estudio del Instituto de Seguridad Vehicular de la Universidad Tecnológica de Graz reveló que cuando hay dos ocupantes de diferente sexo en un auto, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir lesiones que los hombres durante un accidente.

Si quieres conocer la razón, en Autopistas te contamos.

El riesgo aumenta para las mujeres mayores de 50 años. Foto: Unsplash

Leer también Cuánto cuesta el Jetour G700 2026

¿Por qué las mujeres tienen más riesgo de lesionarse en un accidente?

La institución analizó los datos de accidentes austriacos de los años 2012 a 2024 y a través de simulaciones con modelos humanos virtuales llegaron a la conclusión de que las mujeres sufren lesiones con una frecuencia desproporcionadamente mayor, especialmente en el pecho, la columna, los brazos y las piernas. Además, el riesgo aumenta para quienes tienen más de 50 años.

Una de las razones principales es que durante décadas, el punto de referencia para la seguridad de los autos estaba basado en el “hombre promedio”. El estudio explica que incluso el llamado muñeco femenino es simplemente una versión reducida del modelo masculino, lo que no representa de manera realista las características anatómicas de las mujeres promedio como el ancho pélvico, la circunferencia del pecho y la geometría del hombro.

“Las mujeres no son hombres pequeños. Y las modelos de mujeres muy pequeñas y menudas a menudo no son capaces de representar lo que observamos en los accidentes”, explica la coordinadora del proyecto, Corina Klug.

Otro aspecto que influye directamente en el riesgo de lesiones en un accidente de auto, tanto para mujeres como para hombres, es la posición del asiente en el lado del pasajero, pues en cas de que esté colocado muy atrás o reclinado provoca que los airbags y cinturones de seguridad pierdan efectividad, pues no están diseñados para posiciones “no estándar".

Las mujeres tienen un riesgo 60% mayor de sufrir lesiones en accidentes. Foto: Unsplash

¿Qué aspectos en materia de seguridad deben mejorar?

De acuerdo con la Universidad Tecnológica de Graz, los sistemas de seguridad de los autos como los cinturones y los airbags deben volverse más inteligentes. La institución recalca que se necesitan pruebas más realistas y que los futuros procedimientos de aprobación deberían estipular diferentes formas de carrocería y posiciones de asiento.

Finalmente, Corina Klug, recalca que es importante no sentarse demasiado atrás, es necesario enderezar el respaldo y colocar el cinturón de manera que el regazo quede sobre el hueso pélvico y el cinturón de hombro pase sobre la clavícula.

Los accidentes pueden ser mortales; por ello, es fundamental manejar con precaución, respetar todas las señales de tránsito y usar el cinturón de seguridad.

Leer también Ferrari Luce: así es el primer Ferrari eléctrico

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters