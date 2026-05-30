Con el crecimiento de las ventas de autos por Internet y los préstamos digitales, los ciberdelincuentes se aprovechan de la necesidad de las personas por adquirir un vehículo y se hacen pasar por instituciones financieras.

Tal es el caso de los montadeudas, que tienen por objetivo ofrecer préstamos inmediatos e incluso vehículos baratos mediante apps no oficiales. Otro peligro es que recurren a las amenazas para cobrar intereses muy elevados.

Si quieres conocer cómo operan y qué hacer para protegerte, te lo decimos.

¿Cómo operan los montadeudas?

Los montadeudas ofrecen créditos automotrices sin revisar datos importantes como el historial crediticio. Esta falta de filtros, que sí solicitaría una institución oficial, hace que precisamente sean atractivas para las víctimas.

Principalmente, suelen llamas la atención de las personas mediante anuncios en redes sociales y portales web, donde prometen entregar grandes cantidades de dinero de manera inmediata para comprar un auto.

Al iniciar el trámite, solicitan documentos personales de la víctima como el INE, comprobantes de domicilio y fotografías. Y así obtienen información para posteriormente amenazarla en el futuro.

Esta red delictiva también puede operar en apps, que al descargarlas solicitan acceso a la cámara, galería y lista de contactos, lo que les da mayores datos para extorsionar a las víctimas.

Si cumplen su objetivo y el interesado solicita un crédito automotriz, no respetan los plazos acordados para pagar el dinero y hasta suben los intereses sin que la persona lo sepa.

También existe la posibilidad de que si en el proceso el interesado decide no continuar, los montadeudas depositen el dinero a la fuerza y lo obliguen a pagar con intereses altos.

En cualquier escenario, incluso son capaces de extorsionar a los contactos de la víctimas o difamarla directamente en Internet.

La probabilidad de que una app de préstamo ilegal te envíe a buró de crédito es casi nula. Foto: Unsplash

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¿Cómo protegerte de las apps montadeudas?

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señala que las tácticas de los montadeudas son tan eficientes que en menos de 15 segundos, los usuarios entregan su información personal, bancaria y laboral, además de contactos de clientes, fotos familiares o videos confidenciales.

Por ello, es fundamental mantenerse alerta e identificar cualquier actividad sospechosa. A continuación, te presentamos algunas señales de alerta:

Son apps que prometen créditos sin tantos requisitos.

Te presionan para que tomes el préstamo.

Piden un anticipo para liberar el préstamo o apartar el auto.

Venden autos recientes a precios muy bajos.

recientes a precios muy bajos. La entrega del vehículo la hacen en un lugar remoto y te piden que pagues sólo en efectivo.

Usan logotipos y nombres copiados de instituciones financieras reales.

Ofrecen atención por medio de páginas poco confiables.

Muestran muy pocas fotografías del auto.

La factura del auto no es original.

Muestran un lenguaje informal en el proceso.

Recurren a la manipulación emocional para que compres el auto.

No están registrados en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

El auto no aparece en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

¡Cuidado! Los montadeudas suelen pedir un depósito como garantía para otorgarte un préstamo. Foto: Pexels

Si necesitas un crédito automotriz, acude con una institución financiera certificada, lo que garantiza que el proceso sea seguro, confiable y legítimo,

Y si buscas estrenar un auto, te recomendamos que lo compres en una agencia o si es seminuevo en páginas autorizadas y de renombre. Ten cuidado con las ofertas en redes sociales y sitios web no verificado porque, aunque lucen atractivas, pueden convertirse en un dolor de cabeza.

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