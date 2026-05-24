En México, comprar un auto seminuevo puede representar una oportunidad para ahorrar miles de pesos y acceder a vehículos de buena calidad. Sin embargo, también puede convertirse en una experiencia complicada, especialmente en plataformas de venta entre particulares como Marketplace, donde los robos y estafas están a la orden del día.

Por lo anterior, es clave realizar este tipo de adquisiciones a través de sitios confiables, especializados y seguros, ello con el objetivo de reducir riesgos legales y mecánicos que no se ven a primera vista.

Para conocer más sobre el tema, en Autopistas conversamos con Andrés de la Piedra, cofundador y director de operaciones de Wahu, una empresa mexicana enfocada en el mercado de seminuevos, quien nos explicó cuáles son los principales aspectos que una persona debe revisar antes de comprar un auto usado.

Comprar autos seminuevos en plataformas informales representa un riesgo muy alto para los clientes. Foto: Unsplash

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¿Qué elementos revisar antes de comprar un auto seminuevo?

El mercado de los autos seminuevos es enorme; de acuerdo con Andrés de la Piedra, la parte informal de la compra y venta de vehículos usados alcanza los 60 millones en México; mientras que las transacciones alcanzan los 7 millones al año.

Según el especialista, lo que hace atractivo a un auto usado frente a uno nuevo es el precio. Una persona puede adquirir el mismo vehículo con algunos kilómetros de más pero a un costo más bajo, de alrededor del 40%.

Documentos y legitimidad

Otro aspecto al que se debe prestar atención es el historial de la unidad. El cofundador de Wahu destaca la importancia de revisar que no tenga reportes de robo, de recuperación, que esté bien emplacado y, sobre todo, checar la trazabilidad fiscal.

“Esa trazabilidad fiscal es clave, es decir, tú tienes que saber cómo se ha ido vendiendo el auto, ya sea de agencia a alguna empresa, de una empresa a un particular o de una agencia a un particular y que sepas bien como está esa trazabilidad”, señala.

Este elemento incluso evita problemas con las autoridades. "No te pueden dar una factura y decirte ya es tuyo, porque ya no es suficiente el endoso. Hay que hacer un proceso en el SAT para que puedas certificar esa factura y tener una trazabilidad fiscal”.

Adeudos e historial de pagos

Ahora bien, sobre los documentos, Andrés de la Piedra sugiere verificar y validar lo siguiente:

Historial de multas

Tenencias al corriente

Y que la factura original coincida con los números de serie del auto

A largo plazo, revisar que un auto seminuevo no tenga adeudos puede evitar sanciones mayores y la imposibilidad de realizar trámites obligatorios como el cambio de propietario.

Detalles mecánicos

Sobre los aspectos mecánicos, el experto ejemplifica que Wahu realiza un checklist de más de 300 puntos antes de vender un auto, mediante los que se revisan en qué condiciones se encuentra y otros servicios que pudo haber recibido la unidad como parte del mantenimiento o arreglos tras siniestros.

Pero además, recomienda a los interesados supervisar los "puntos de dolor" como la suspensión, la trasmisión, la caja, el estado del motor y, en caso de tratarse de vehículos con doble tracción, el diferencial.

Examinarlos todos puede ayudar a detectar si se encuentran defectuosos y hasta prevenir reparaciones costosas.

Es importante revisar los "puntos de dolor" de un seminuevo antes de comprarlo. Foto: Pexels

¿Cómo evitar compras fraudulentas de autos seminuevos?

El riesgo que corren las personas al comprar autos en plataformas informales es muy alto. Andrés de la Piedra advierte que, la mayoría de dichos sitios, no están certificados ni garantizados.

Aunque por suerte, hay una serie de “red flags” o señales que permiten identificar una amenaza potencial para tu dinero y hasta para tu seguridad:

Que una factura no sea original, porque no se sabe de dónde viene el choche y puede ser una estafa .

. Incongruencia entre el kilometraje y el desgaste: un volante o unas llantas muy desgastadas no podrían concordar con un kilometraje de 20,000 km. Este tipo de detalles visuales son un indicador relevante.

Números de serie poco visibles, tienen que corresponder a los originales. Revísalos en la base del parabrisas, en el marco de la puerta del conductor y en los documentos de la unidad.

Finalmente, el director de operaciones de Wahu sugiere visitar el Registro Público Vehicular (REPUVE) para conocer de dónde salió el auto, cuándo se emplacó o incluso si cuenta con algún reporte de robo al momento de la venta.

Comprar un auto seminuevo puede ser una gran inversión; al adquirirlo en sitios autorizados, se obtiene un medio de transporte particular con condiciones y a un precio accesible.

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