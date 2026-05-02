Las altas temperaturas no solo vuelven incómodo ingresar a un auto caliente, sino que también representan un riesgo para distintos objetos que solemos transportar en el interior.

Y es que, de acuerdo con el sitio de artículos para incendios Anben Fire, el calor dentro de un vehículo puede elevarse rápidamente y alcanzar niveles capaces de dañar artículos personales, afectar dispositivos e incluso generar situaciones peligrosas.

Pero además, la exposición constante al sol también impacta directamente en el propio automóvil, deteriorando algunos componentes y reduciendo la vida útil de sus materiales y sistemas.

Evita dejar alimentos en tu auto si hace calor porque pueden descomponerse rápido. Foto: Magnífica

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¿Qué objetos no se deben dejar en el auto cuando hace calor?

Uno de los objetos más peligrosos para dejar dentro de un auto son los encendedores y productos inflamables. En un artículo, la Escuela de Conductores de España explica que el calor extremo puede aumentar la presión en su interior y provocar explosiones o incendios.

Lo mismo sucede con aerosoles, perfumes y desodorantes en spray, ya que al estar presurizados pueden deformarse, romperse y hasta explotar.

Para el caso de las baterías externas, teléfonos celulares, laptops y otros dispositivos electrónicos tampoco deberían permanecer dentro del coche, puesto que las altas temperaturas afectan su rendimiento y pueden ocasionar sobrecalentamiento, fallas internas o daños irreversibles.

Otro artículo sensible al calor, según explica la Universidad Autónoma de Guadalajara, son los medicamentos; algunos requieren mantenerse a temperaturas controladas para conservar su eficacia, por lo que dejarlos dentro de un auto bajo el sol puede alterar su composición.

Una situación similar ocurre con los alimentos y bebidas: el calor acelera su descomposición y puede favorecer el crecimiento de bacterias.

Sobre las bebidas embotelladas o enlatadas, especialmente las carbonatadas, Anben Fire detalla que existe el riesgo de expansión, derrames o ruptura del envase.

Finalmente, documentos importantes, tarjetas bancarias y objetos de plástico no están a salvo. Siguiendo con la información de la Escuela de Conductores de España, el calor puede derretir ciertos materiales y deteriorar papeles sensibles.

Incluso objetos cotidianos como lentes, maquillaje, velas, chocolates o crayones pueden arruinarse si los dejas bajo los rayos solares.

Ten cuidado con dejar bebidas embotelladas en tu auto estacionado bajo el sol. Foto: Freepik

¿Cómo afecta el calor a los autos?

El calor intenso no solo perjudica los objetos dentro del vehículo, también impacta directamente en distintas partes del automóvil, comenzando por la pintura del exterior.

Siguiendo con la información de la Escuela de Conductores de España, una de las áreas más afectadas es el interior: tableros, asientos, volante y acabados pueden calentarse de manera extrema, provocando desgaste acelerado, decoloración, grietas y deterioro en materiales como cuero, plástico o vinil.

De igual manera, la batería de un coche puede resentir las altas temperaturas. Aunque muchas personas asocian las fallas con el frío, el calor acelera procesos químicos internos y puede evaporar líquidos esenciales, disminuyendo su vida útil.

Y los neumáticos también resultan afectados. Cuando la temperatura ambiente aumenta, el aire dentro de las llantas se expande, alterando la presión y elevando el riesgo de desgaste irregular o problemas en el manejo si no se revisan adecuadamente.

De preferencia, estaciona tu auto en lugares con sombra para proteger la pintura. Foto: Magnífica

¿Dónde estacionar el auto cuando hace calor?

Para proteger tanto el auto como los objetos que transportas, lo ideal es buscar estacionamiento en lugares con sombra. Árboles, techos, estacionamientos cubiertos o estructuras ayudan a reducir la temperatura interior.

Asimismo, puedes apoyarte de protectores solares para parabrisas; dichos accesorios ayudan a bloquear parte de la radiación y disminuyen el calentamiento del tablero y los asientos.

Por último, es útil dejar el vehículo orientado de forma estratégica, procurando que el sol no impacte directamente durante tantas horas sobre el parabrisas delantero.

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