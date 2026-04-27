Además del Versa, otro de los autos más vendidos en México es el Nissan March. El modelo 2026 ya se encuentra disponible en México con dos versiones: Sense TM y AdvanceTM.

¿Cuál es la más barata?, ¿qué ofrece?, ¿a cuántas mensualidades puedes comprarlo? En Autopistas resolvemos todas tus dudas sobre este hatchback emblemático.

El Nissan March 2026 es un hatchback subcompacto icónico en la marca. Foto: Nissan

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¿Cómo es el Nissan March 2026?

El Nissan March 2026 cumple con algunos de los estándares de seguridad establecidos por la NOM-194-SE-2021, por ejemplo, frenos ABS, cinturones de tres puntos y bolsas de aire frontales. Aunque es importante mencionar que no incluye asistencias avanzadas (ADAS).

Y de acuerdo con su ficha técnica, ambas versiones cuentan con un motor de 1.6 litros y 4 cilindros, aproximadamente 106 hp y torque de 105 lb-pie. Pero otro dato a destacar es que ya no se fabrica con transmisión automática, sino manual con 5 velocidades.

De manera particular, estos son los atributos destacados del subcompacto más famoso de Nissan:

Versión Sense TM : integra 6 bolsas de aire; recordatorio de cinturones de seguridad delanteros y traseros; sistema de anclaje ISOFIX; sistema de frenado antibloqueo; distribución electrónica y asistente de frenado; control de tracción; faros delanteros con Signature Lamps tipo LED; aire acondicionado manual y sistema de audio AM/FM/AUX/Bluetooth con controles al volante.

: integra 6 bolsas de aire; recordatorio de cinturones de seguridad delanteros y traseros; sistema de anclaje ISOFIX; sistema de frenado antibloqueo; distribución electrónica y asistente de frenado; control de tracción; faros delanteros con Signature Lamps tipo LED; aire acondicionado manual y sistema de audio AM/FM/AUX/Bluetooth con controles al volante. Versión Advance TM: 6 bolsas de aire; recordatorio de cinturones de seguridad delanteros y traseros; sistema anclaje ISOFIX; botón de encendido de motor; sistema de monitoreo de presión de llantas; rines de aluminio de 15”; cristales eléctricos y espejos exteriores con ajuste eléctrico; distribución electrónica y asistente de frenado; control dinámico vehicular; control de tracción y pantalla táctil de 6.7” con Apple CarPlay y Android Auto.

El Nissan March 2026 ya no se fabrica con transmisión automática. Foto: Nissan

¿En cuánto quedan las mensualidades del Nissan March 2026?

El Nissan March 2026 Sense TM es la versión más barata con un precio de $295,900; mientras que el Nissan Advance TM tiene un costo de $323,900.

Sin embargo, Nissan ofrece la posibilidad de comprarlos hasta en 72 meses y con 3 planes de financiamiento: selectiviti, leasing Nissan y crédito Nissan.

Con cada plan, las mensualidades quedan así:

Sense TM:

Pagos mensuales: desde $5,005

Pago inicial: $130,371.84

Enganche: $109,483

AdvanceTM:

Pagos mensuales: desde $5,475

Pago inicial: $142,343.70

Enganche: $119,843

Si deseas adquirir un Nissan March 2026 puedes cotizarlo en el sitio oficial de la compañía, y saber si estos planes se ajustan a tu presupuesto y hasta descubrir más facilidades de pagos.

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