Cuando pensamos en mejorar nuestro desempeño deportivo, solemos enfocarnos en entrenar más, correr más rápido o perfeccionar la técnica. Sin embargo, el progreso también depende de factores menos visibles, como la calidad del sueño y el manejo del estrés.

Bajo esta premisa, la nueva serie HUAWEI WATCH FIT 5 busca convertirse en un aliado para quienes desean entrenar de forma más inteligente y cuidar su bienestar integral.

Ya sea para jugar tenis, disputar un partido de pádel, practicar yoga o completar largas caminatas, la familia de relojes inteligentes de Huawei incorpora herramientas que ayudan a entender cómo responde el cuerpo dentro y fuera de la actividad física para tomar decisiones más acertadas antes de cada entrenamiento.

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El descanso también forma parte del entrenamiento

Aunque muchas personas consideran el sueño únicamente como un momento de reposo, durante la noche el organismo realiza procesos clave para la recuperación física. Es en las fases más profundas cuando se regeneran tejidos musculares, se recuperan articulaciones y se fortalecen habilidades motrices que influyen directamente en el rendimiento deportivo.

Para ayudar a comprender mejor este proceso, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 integra la tecnología TruSleep 5.0. Esta función analiza los patrones de descanso y presenta un resumen fácil de entender sobre la calidad del sueño.

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Al despertar, las personas pueden conocer si realmente tuvieron un descanso reparador o si conviene moderar la intensidad del ejercicio durante el día. De esta forma, el reloj no solo registra datos, sino que aporta información útil para planificar mejor la actividad física y reducir el riesgo de fatiga.

La nueva serie integra monitoreo del sueño, estrés y salud cardiovascular para optimizar el rendimiento físico diario. Foto: Especial

Un aliado contra el estrés cotidiano

El estrés también puede convertirse en un obstáculo para alcanzar objetivos deportivos. Jornadas prolongadas frente a una computadora, preocupaciones diarias o falta de descanso suelen traducirse en tensión muscular, menor flexibilidad y una sensación constante de agotamiento.

Para enfrentar este problema, la serie incorpora funciones de Monitoreo del Bienestar Emocional, capaces de evaluar los niveles de tensión a lo largo del día. Cuando detecta señales de estrés elevado, el dispositivo emite recordatorios para que el usuario haga una pausa y recupere el equilibrio antes de exigir más a su cuerpo.

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A esto se suman pequeños ejercicios guiados de entre 30 y 40 segundos. Con la guía de un panda animado en la pantalla, el smartwatch propone movimientos sencillos para relajar cuello, hombros y muñecas, zonas donde suele acumularse la tensión después de varias horas de trabajo o estudio.

Tecnología orientada a la salud preventiva

Más allá del entrenamiento, el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro amplía sus capacidades con herramientas enfocadas en el cuidado preventivo de la salud. Entre ellas destacan el Estudio de Riesgo de Diabetes, el análisis de rigidez arterial y las funciones de monitoreo de la salud cardiovascular.

Estas características permiten tener una visión más completa del estado físico general y acompañar los hábitos de ejercicio con información relevante sobre el bienestar personal.

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