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Toluca, Edomex.- Los gobiernos federal y estatal construirá nuevos bachilleratos tecnológicos "Margarita Maza" y harán la reconversión de escuelas existentes en la Zona Oriente para que 13 mil 860 jóvenes, de esa región, tengan la oportunidad de estudiar cerca de sus hogares.
La ampliación de la oferta educativa forma parte del Plan Oriente del Estado de México, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reducir el rezago en una de las regiones con mayor crecimiento poblacional del país.
En el proyecto se contemplan nueve Bachilleratos Tecnológicos, de los cuales seis ya operan en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.
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Mientras que los tres nuevos planteles se construirán durante este año en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco. A estas acciones se suma la apertura de cinco Ciberbachilleratos para ampliar aún más la cobertura educativa en la región, se informa en un comunicado.
Además en el plan se plan se incluye la reconversión de seis secundarias que por la tarde ofrecerán el servicio de bachillerato, las cuales se ubican en Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan.
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Los nuevos Bachilleratos Nacionales "Margarita Maza" ofrecen una formación con enfoque tecnológico y carreras acordes con las necesidades actuales del mercado laboral, entre ellas Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital, Logística.
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Así como Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, Sistemas de Producción Agropecuaria, con el objetivo de brindar a los estudiantes mejores oportunidades para continuar sus estudios o incorporarse al mundo laboral.
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También el programa contempla obras de movilidad, salud, agua potable, drenaje, vivienda e infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de más de 10 millones de habitantes.
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vr/cr
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