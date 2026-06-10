MediaTek y NVIDIA dieron un paso más en su alianza tecnológica al presentar NVIDIA RTX Spark, una nueva generación de procesadores para computadoras con Windows 11 diseñada para llevar la inteligencia artificial (IA) directamente al dispositivo.

La iniciativa combina la experiencia de MediaTek en rendimiento, conectividad y eficiencia energética con las capacidades de IA y gráficos de NVIDIA para dar vida a equipos más potentes, compactos y de bajo consumo.

El nuevo System on a Chip (SoC, por sus siglas en inglés), un circuito que reúne casi todos los componentes de un sistema electrónico o computadora en un solo microchip, está pensado para ejecutar agentes personales de inteligencia artificial, facilitar la creación de contenido y ofrecer experiencias de juego avanzadas en portátiles delgados y computadoras de escritorio compactas.

Según ambas compañías, esta tecnología permitirá realizar más tareas de IA directamente en el dispositivo, sin depender constantemente de la nube. Para los consumidores, esto significa respuestas más rápidas, herramientas inteligentes más eficientes y videojuegos con gráficos de alta calidad en equipos que mantienen una buena autonomía y temperaturas controladas.

“Con RTX Spark, MediaTek y NVIDIA llevan la supercomputación de IA local sin precedentes directamente a las PC de consumo”, afirmó en un comunicado Vince Hu, vicepresidente senior corporativo de MediaTek.

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La alianza busca llevar inteligencia artificial, creación de contenido y videojuegos avanzados a equipos más delgados y eficientes. Foto: Especial

IA, más batería y mejor conectividad

Entre las aportaciones de MediaTek destaca un motor de procesamiento de alto rendimiento que proporciona la potencia necesaria para ejecutar aplicaciones exigentes y herramientas de IA de manera fluida.

A esto se suma una arquitectura de memoria diseñada para soportar hasta 128 GB de memoria unificada, una capacidad que facilita el manejo de proyectos creativos complejos, cargas de trabajo de IA y múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Otro de los elementos clave es la gestión inteligente de energía. MediaTek explicó que optimizó cada bloque del sistema para reducir de manera significativa el consumo energético sin comprometer el rendimiento.

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Lo que permite que los equipos ofrezcan una mayor duración de batería, incluso durante tareas intensivas, una ventaja para estudiantes, profesionales y creadores que se trasladan de un lugar a otro constantemente.

También incorpora conectividad inalámbrica de latencia ultra baja, diseñada para garantizar una experiencia fluida en videojuegos, videollamadas, creación de contenido y aplicaciones de IA que combinan procesamiento local y recursos en la nube.

Una puerta al mercado premium de Windows

La alianza representa además un nuevo paso para MediaTek en el mercado de computadoras de gama alta con Windows. La compañía, ampliamente conocida por sus procesadores para dispositivos de consumo, busca ampliar su presencia en un segmento con mayor valor agregado.

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Ben Bajarin, director ejecutivo y analista principal de Creative Strategies, señaló que la colaboración entre MediaTek y NVIDIA amplía las opciones disponibles para los consumidores dentro del mercado de computadoras con Windows 11 de gama alta, además de fortalecer la competencia en un segmento cada vez más enfocado en la IA.

“La combinación del enfoque de MediaTek en la eficiencia energética con la arquitectura gráfica de NVIDIA brinda a desarrolladores, creadores y usuarios de productividad experiencias de IA locales más potentes en formatos delgados y ligeros”, expresó.

Los primeros equipos equipados con NVIDIA RTX Spark llegarán al mercado en otoño de 2026.

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