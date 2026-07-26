El 19 de julio de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Bahía de Loreto como Parque Nacional: paraíso de vida marina reconocido como Área Natural Protegida.

Este cachito del ‘acuario del mundo’ —como bautizó al Mar de Cortés el oceanógrafo Jacques Cousteau— es uno de los destinos de naturaleza más impactantes de México por los avistamientos de grandes especies marinas, por sus formaciones rocosas y sus actividades en agua y tierra.

En este rincón, además, hay historia, antiguas misiones jesuitas y un pueblo mágico.

Por cierto, Bahía de Loreto es también Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al formar parte de las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California.

Anatomía de un santuario natural

El Parque Nacional Bahía de Loreto, al norte de Baja California Sur, es un oasis entre la árida Sierra de la Giganta y el exuberante Mar de Cortés o Golfo de Baja California.

Su diversidad de paisajes son su principal atractivo: desierto tupido de cactáceas, islas volcánicas habitadas por muchas especies de aves y mamíferos, montañas y formaciones rocosas y playas solitarias bañadas por un mar de colores turquesa, esmeralda y azul profundo.

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Foto: SETUE Baja California Sur

En este santuario de vida marina transitan ballenas azules —el animal más grande del planeta—, grises y jorobadas; orcas, varias especies de delfines y tortugas, lobos marinos, tiburones y mantarrayas gigantes. En tierra sorprenden las biznagas gigantes.

El clima es templado y seco. En la primavera tardía y en verano hace calor, y en otoño e invierno puede refrescar bastante. Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), las lluvias son muy escasas.

Loreto fue fundado en 1697. Es el pueblo más antiguo de las Californias.

En Loreto también hay manglares, así que por su notable biodiversidad e importancia ecológica, en 2004 fue declarado Sitio Ramsar (categoría otorgada a humedales de importancia internacional).

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Vida en el mar

Sin duda alguna, las ‘estrellas’ del Parque Nacional Bahía de Loreto son las ballenas azules y los lobos marinos. Ambas especies fueron incluidas en el proyecto ‘Big 7: Las siete especies imperdibles’, desarrollado por Airbnb en colaboración con la Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur (SETUE) y el Fideicomiso de Turismo del Estado (FITUES).

De esta lista también forman parte las especies de ballena gris y jorobada, las tortugas marinas, el tiburón ballena, así como los ecosistemas de arrecifes rocosos y manglares.

Foto: SETUE Baja California Sur

A propósito de lobos marinos, estos se pueden ver casi todo el año, excepto de junio a finales de agosto; y la temporada de ballena azul es de febrero a marzo, momento en el que migran hacia Loreto para reproducirse.

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En cualquier caso, los avistamientos se hacen desde una lancha. Durante el trayecto, es muy probable que encuentres grupos de delfines, muy comunes en la zona, además de mantarrayas gigantes, tortugas marinas y una gran cantidad de peces.

Foto: SETUE Baja California Sur

Durante estos paseos, se puede incluir la visita a varias islas de origen volcánico dentro del parque nacional, como Santa Catalina, Montserrat, del Carmen (la más grande), Coronado (la más famosa) y Danzante. Las últimas tres son las más visitadas debido a que es posible esnorquelear, nadar cerca de lobos marinos y bucear (solo quienes cuenten con una certificación). Algunos tours se detienen en playas de fina arena blanca, con un mar de color turquesa y oleaje tranquilo. El paisaje se caracteriza por sus formaciones rocosas.

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Toma nota, estas son algunas de las playas más bonitas de Bahía de Loreto: Los Metates y Ensenada Blanca en Isla Coronado; Luna de Miel, Las Comadritas y Arenas en Isla Danzante. Igualmente anímate a explorar sus dramáticos paisajes a través de los senderos interpretativos.

Foto: SETUE Baja California Sur

Para estos recorridos es importante contratar agencias certificadas y autorizadas por la SEMARNAT. Te darás cuenta de cuáles son porque las embarcaciones portan sellos distintivos.

Loreto va dirigido a un turismo responsable que busca seguir buenas prácticas durante los avistamientos.

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Los operadores deben mantener velocidades bajas o apagar los motores cuando estén cerca de ejemplares como ballenas, tiburones ballena, delfines o tortugas marinas. Tienen prohibido interrumpir su curso y deben mantener distancias de 100 metros en el caso de las ballenas y de 30 metros de los lobos marinos.

Foto: SETUE Baja California Sur

Como turista, no se vale tocarlos ni provocar su dispersión. Una de las reglas al nadar cerca de lobos marinos, por ejemplo, es tomar una distancia de 10 metros. Sin embargo, a veces, son las mismas crías las que se acercan a los humanos por curiosidad.

Un pueblo mágico

Loreto es un pueblo muy pequeño, de unos 15 mil habitantes. Es tranquilo y relajado. En las calles del centro está la vida local, con restaurantes, tiendas y bares.

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En 2012, fue nombrado pueblo mágico por sus paisajes, su biodiversidad e importante historia colonial. Ahí, los jesuitas iniciaron la evangelización de la Alta y Baja California, dejando huella en importante en sus construcciones.

En pleno corazón del pueblo, se levanta la Misión de Nuestra Señora de Loreto, pequeña pero atractiva por su estilo barroco, con un techo artesonado de madera y un retablo churrigueresco. Justo a un costado, una típica casona colonial sudcaliforniana alberga el Museo de las Misiones de Baja California. Muestra arte sacro y objetos de los siglos XVI al XVIII.

Foto: SETUE Baja California Sur

Cuando caiga la tarde, el malecón es perfecto para una caminata. Aunque no se puede acceder al mar por tanta roca, es de los mejores puntos para observar el atardecer. Si quieres darte un chapuzón, al final de este, justo en la desembocadura de un arroyo que viene de la Sierra de la Giganta, está playa Oasis para nadar y relajarse.

¿Sabías qué? En Loreto se produjeron los primeros vinos de las Californias.

Más atractivos en tierra

A una hora de Loreto, se mantiene de pie la Misión de San Francisco Javier de Viggé Biaundó. Es pequeña y una de las mejor conservadas del norte de México.

Construida en 1699, muestra una fachada barroca con tallas en cantera. Por dentro, su ornamentación es sencilla, salvo la parte del retablo principal de madera labrada y recubierta en oro, con cinco óleos de época. Es una maravilla arquitectónica inmersa en el desierto montañoso.

Foto: SETUE Baja California Sur

De octubre a mayo, cuando el clima es menos extremo, se organizan salidas de senderismo por la Sierra de la Giganta y sus estrechos cañones, como el del Mezquite o Las Parras, antiguos caminos rurales salpicados de cactáceas.

También hay excursiones a Canipole y La Pingüica. Esta última conserva un conjunto de pinturas rupestres y petroglifos de unos 10 mil años de antigüedad. Fueron elaboradas por los primeros habitantes de la región (cazadores y recolectores). Son figuras humanas y de animales relacionadas con la caza, rituales y vida cotidiana.

Los sabores de Loreto

Al igual que los demás destinos costeros de Baja California Sur, la gastronomía es un atractivo más en Loreto. Su cocina se basa principalmente en mariscos y pescados frescos del mar de Cortés.

Los burritos, tacos de pescado, ceviches y la machaca no faltan en las cartas, aunque el platillo más famoso en la cocina loretana son las almejas tatemadas: sacadas del mar, pasan directamente por un proceso de cocción semienterradas en gravilla y servidas con un aderezo de mostaza.

Date un tiempo para salir a caminar por las calles del pueblo y echarle un ojo a la variedad de sus restaurantes. Dentro del hotel La Misión, Los Olivos ofrece platillos sudcalifornianos con vista al malecón.

Foto: SETUE Baja California Sur

Para algo más rústico y hogareño, la fondita familiar Mi Loreto sirve tanto delicias regionales como mexicanas en general, mientras que La Picazón es un restaurante de cocina de mar, disponible solo de noviembre a junio, en una ubicación ‘remota’: una playa frente a la isla Coronados.

Otra opción que no tiene desperdicio es Oasis, frente a la playa del mismo nombre. Es un buen lugar para contemplar los atardeceres, al mismo tiempo que disfrutas de alguna de las especialidades locales.

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Para una ‘cheve’, te proponemos El Zopilote Brewing Company en el Hotel 1697. Además de una carta de hamburguesas, ensaladas, tacos y snacks, prueba entre 12 variedades de cervezas artesanales producidas localmente, así como algunas otras variedades de Baja Brewing Company, directamente de San José del Cabo.

¿Dónde dormir en Loreto?

En el centro de Loreto hay varias opciones de hospedaje, entre las que destacan los hoteles Oasis y 1697.

Oasis está en la playa. Sus habitaciones son sencillas y algunas tienen vista al mar. Tiene alberca climatizada, restaurante y ofrece varias actividades: pesca, kayak, paddle board, avistamiento de aves y ballenas.

Foto: Hotel Oasis

Tarifas desde $5,600 pesos por noche para dos personas.

Sitio web: hoteloasis.com

Hotel 1697 es un alojamiento boutique, inspirado en las construcciones coloniales de las Californias. Son solo 12 habitaciones y cuenta con alberca, restaurante y una cervecería.

Desde $1,753 pesos por noche para dos personas.

Sitio web: hotel1697.com

Loreto Bay Golf & Sea at Baja se localiza a unos 15 minutos del centro, en la costa del pueblito de Nopoló. Por cierto, encabeza la lista de los hoteles más famosos de Bahía de Loreto. Cuenta con 151 habitaciones de estilo mexicano contemporáneo, un par de restaurantes, sports bar, spa, dos albercas al aire libre y un jacuzzi. También organiza tours a los atractivos del pueblo mágico y del parque nacional.

Foto: Loreto Bay

Desde $2,487 pesos por noche para dos personas.

Sitio web: loretobayresort.com

Datos útiles para viajar a Loreto

¿Cómo llegar desde CDMX?

Vuela a La Paz con Viva, Aeroméxico o Volaris. El trayecto es de casi dos horas y media. En La Paz toma un autobús de las empresas Águila o ABC que te llevan a Loreto en aproximadamente cuatro horas y media.

Tours

Las empresas Wild Loreto, Guaycura Adventures y Loreto Sea and Land ofrecen recorridos en tierra y mar. De $1,300 a $2,600 pesos por persona. Web: wildloreto.com, guaycura-adventures.com y toursloreto.com

Entrada al parque nacional

$225 pesos para extranjeros, $115 para mexicanos, residentes, estudiantes y maestros con credencial vigente. Es gratis para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 12 años. Algunas touroperadoras la incluyen en sus tarifas.

Sitio web: descubreanp.conanp.gob.mx/es

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