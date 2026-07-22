¿Sabías que el 70% del vino mexicano se elabora en el Valle de Guadalupe? La Ruta del Vino de Baja California es pionera del enoturismo en México, con muchas vinícolas que ofrecen actividades más allá de los recorridos por sus instalaciones y degustaciones, además de restaurantes de cocina de autor, hoteles boutique y glampings.

En verano es aún más atractiva, pues se celebran las Fiestas de la Vendimia, mismas que ya fueron oficialmente anunciadas por el comité Provino Baja California.

Para dar inicio a esta temporada, se acerca uno de los eventos principales: la Muestra del Vino, a celebrarse en Ensenada, la ‘puerta de entrada’ al vino bajacaliforniano.

¿En qué parte de Ensenada será la Muestra del Vino?

La Muestra del Vino 2026 se celebrará en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, un antiguo hotel y casino construido en 1930 con el típico estilo arquitectónico californiano, inspirado en las misiones coloniales de la zona.

Foto: Riviera de Ensenada

Cuenta con jardines y espacios al aire libre, aunque las verdaderas ‘joyas’ están en su interior, donde hay techos artesonados de madera, vitrales de estilo italiano, candiles de filigrana, faroles de vidrio biselado y mosaicos.

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Se encuentra sobre el Bulevar Lázaro Cárdenas, frente al puerto de cruceros de Ensenada y del Caracol Museo de las Ciencias, a unos 11 minutos en auto del centro.

¿Qué habrá en la Muestra del Vino en Ensenada?

La Muestra del Vino es el evento estelar de Provino Baja California, pues fue esta experiencia la que dio origen a las Fiestas de la Vendimia del estado hace 36 años.

En la edición 2026 participarán 80 vinícolas, que juntas suman más de 160 etiquetas de vino.

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Fotos: Provino Baja California

Lo curioso del evento es que, a diferencia de otros donde cada viñedo tiene su stand para exhibición y degustación, las etiquetas se distribuyen en barras por variedad de uva, con la intención de “mostrar todas las bondades del terruño”, afirman desde Provino.

Si eres fanático de alguna bodega, se instalarán dos zonas especiales con viñedos específicos que venderán sus productos.

Fotos: Provino Baja California

La Muestra del Vino en Ensenada incluye gastronomía, con la presencia de 55 restaurantes regionales que ofrecerán muestras de sus platillos.

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El programa del evento incluye un estado invitado (aún no se informa cuál es) y 5 escenarios por toda la propiedad, donde habrá música en vivo de diversos géneros.

¿Cuándo es la Muestra del Vino en Ensenada?

La Muestra del Vino de Ensenada será el viernes 7 de agosto, desde las 7:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. del sábado 8 de agosto.

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¿Cuánto cuesta la entrada a la Muestra del Vino de Ensenada?

El acceso a la Muestra del Vino de Ensenada es exclusivo para mayores de edad y tiene un costo de $1,450 pesos por persona (más cargos por servicio).

Fotos: Provino Baja California

Tu boleto incluye acceso al evento, degustaciones de vino y de muchos platillos (hasta agotar existencias), copa conmemorativa y música en vivo.

Boletos en el sitio web de Boletia.

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Sitio web: provinobc.mx

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