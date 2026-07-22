La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, admitió que hay preocupación por la tala clandestina en algunas zonas de la entidad, pero aseveró que se atiende el tema.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 22 de julio en Toluca, Gómez reconoció que los mismos habitantes “llegan a afectar” en este tema pues es su manera de obtener recursos.

“Sí es una preocupación, pero una ocupación que nos atañe. Día con día es un tema que se habla también en lo que se refiere a la a las mesas de paz”, dijo la gobernadora mexiquense al destacar la colaboración con autoridades y acciones de reforestación.

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“¿Qué es lo que nosotros siempre hemos pedido? Que nuestros compañeros habitantes nos apoyen mucho a trabajar esa parte de la aplicación de los operativos, porque en ocasiones los mismos habitantes, lamentablemente, llegan a afectar un poco el que haga el proceso y entonces no permite trabajar como debe ser con esa aplicación (...)”.

“También estamos atendiendo la cuestión de las causas, porque hay pobladores que su manera de tener un recurso económico a través de la venta de lo que son los árboles”, dijo.

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Mencionó Delfina Gómez que su gobierno trabaja en una iniciativa de ley para que se condene de manera más fuerte la tala clandestina.

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Sobre la reapertura del parque nacional Nevado de Toluca, la gobernadora indicó que se trabaja en la parte de seguridad y educativa porque visitantes “a veces hacen acciones que afectan al mismo ambiente".

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