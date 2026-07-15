Hay sitios en el Centro Histórico que por su historia y tradición deben estar en tu bucket list. Ese es el caso del Café de Tacuba, uno de los restaurantes más emblemáticos de CDMX.

Ahora, solo por un día, sus salones del siglo XVII se convertirán en escenario de un 'desayuno histórico' que, además de café, jugo y plato fuerte, incluye un espectáculo teatral.

Te contamos los detalles.

¿Dónde está el Café de Tacuba?

El icónico Café de Tacuba, fundado en 1912, se encuentra en una casona de la época virreinal, precisamente en la calle de Tacuba, la más antigua de América, frente al Exconvento de Santa Clara, hoy Biblioteca del Congreso de la Unión.

Foto: Sectur CDMX

Si planeas llegar en transporte público, baja en la estación Allende de la línea 2 del Metro. Te dejará prácticamente en la entrada del restaurante.

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¿Cómo será el desayuno con teatro incluido en el Café de Tacuba?

Este desayuno histórico con teatro incluido en el Café de Tacuba lo organiza la agencia Cenas Literarias, enfocada en la creación de experiencias que fusionan gastronomía, teatro y cultura en entornos históricos.

Regularmente, la agencia se inspira en libros, escritores y artistas. En este caso, la ‘estrella’ será la historia del restaurante.

Foto: Sectur CDMX

Una mujer de la alta sociedad de inicios del siglo XX es la encargada de contar las historias más relevantes del Café de Tacuba a lo largo de sus 110 años de de antigüedad, además de algunas anécdotas de los clientes más distinguidos del restaurante: políticos, artistas, cantantes...

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“Aquí no solo se sirve café: se despierta la memoria de la ciudad”, se lee en el sitio de Cenas Literarias.

Foto: Sectur CDMX

Durante el espectáculo teatral, los comensales disfrutan de un desayuno completo.

¿Cuándo es el desayuno con teatro incluido en el Café de Tacuba?

El desayuno histórico en el Café de Tacuba será el viernes 31 de julio, a partir de las 9:30 a.m.

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Durará aproximadamente 1 hora y media.

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¿Cuánto cuesta el desayuno con teatro incluido en el Café de Tacuba?

El costo del desayuno y teatro incluido en el Café de Tacuba es de $1,500 pesos por persona (más $37.50 de comisión).

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Contempla la narración histórica y desayuno muy completo.

Sitio web: cenasliterarias.com

WhatsApp: (55) 1173 0680.

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