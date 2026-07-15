A unos días de que termine el Mundial de futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las personas extranjeras que visitaron México van a regresar.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que “México está de moda” y las personas visitantes tuvieron una “experiencia única”.

“Quien vino a México en el Mundial va a regresar, se los puedo asegurar. Pero además, ellos le van a platicar a sus amigos, a sus familiares, los van a invitar a que vengan a México, porque quien vive una buena experiencia en el país, pues obviamente es el mejor promotor del turismo en México”.

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“Entonces, el Mundial ayuda mucho porque la experiencia que se vivió aquí fue única y eso es gracias al pueblo de México, a nadie más”, declaró.

La Mandataria federal reconoció el trabajo de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante este evento deportivo, así como la comunicación con los secretarios de Turismo de los estados.

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