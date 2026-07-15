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La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) realizará una jornada del Reciclatrón el próximo 18 de julio en Canal Nacional, donde los asistentes podrán llevar residuos electrónicos para su correcto manejo y reciclaje.
A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que la actividad se realizará de 9:00 a 16:00 horas y señaló que no es necesario realizar un registro previo para participar, por lo que recomendó a las personas asistentes llegar con anticipación.
Indicó que durante la jornada se recibirán pilas, celulares, cables, audífonos, tabletas, CPU, bocinas, lavadoras, cafeteras, refrigeradores, controles, secadoras, discos, hornos de microondas, ventiladores, laptops, impresoras, drones, tóneres, casetes, planchas y pantallas.
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¿Cuáles son los objetos que no se recibirán?
Preciso que no se aceptarán focos ahorradores, lámparas fluorescentes, cableado público, módems, equipos rotos, desarmados o contaminados.
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mahc/LL
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