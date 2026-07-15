La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no sabía que Mauro Alberto Núñez Ojeda, "El Jando", fue el piloto que trasladó al capo Ismael Zambada García a los Estados Unidos, tras ser secuestrado por uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

A través de una tarjeta informativa, la institución ministerial informó que apenas en junio pasado la fiscal Ernestina Godoy Ramos y su equipo encontraron indicios de que voz y huellas dactilares coinciden con el piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 al fundador del Cártel de Sinaloa y a Joaquín Guzmán López, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos.

Esto es diez meses después de que el piloto de "Los Chapitos" fuera entregado autoridades estadounidenses junto con otros 25 narcotraficantes, según una tarjeta informativa difundida este miércoles por la FGR.

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La Fiscalía General de la República aseguró que tras ser detenido, Mario Alberto Núñez Ojeda fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva negando sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Aseguró que la entrega de "El Jando" no extingue las investigaciones y, en su momento, indicó, puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

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"La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países", indicó.

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Recordó que en febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo con blindaje agredieran a personal del Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido Mauro Alberto Núñez Ojeda.

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En dicha acción perdió la vida un elemento del Ejército y cinco resultaron heridos.

Al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, se identificó con otro nombre.

"Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad". "Esta persona, fue vinculada a proceso por diversos delitos y fue identificada como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional", señaló la institución.

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Y agregó que en agosto de 2025 fue entregado con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

em/apr