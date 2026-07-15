La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de la actriz del Cine de Oro de México, Elsa Aguirre, a los 95 años de edad.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó cuando la conoció en Morelos y la calificó como “un símbolo para México”.

“Nuestro pésame a su familia. Una mujer, un símbolo de México del Cine de Oro nacional y una mujer alegre. Y con una voz, todavía de esas voces profundas, muy hermosas.

“Un símbolo para México, nuestro pésame y reconocimiento”, expresó Sheinbaum Pardo.

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En enero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió una imagen con la primera actriz Elsa Aguirre, a quien la reconoció como icono del cine de oro.

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"En Morelos, conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza", dijo Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

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"Su amor por el arte trascendió la pantalla"

En sus redes sociales, la Presidenta dedicó un mensaje a la protagonista de películas del Cine de Oro.

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"Hoy despedimos con profunda tristeza a la primera actriz, Elsa Aguirre, quien iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano", escribió.

Destacó el talento de Aguirre en películas como “Cuidado con el amor”, “La mujer que yo perdí” o “El sexo fuerte”, en las que interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de México; además que contribuyó con el legado artístico que forma parte de la identidad cultural de nuestro país.

"Su elegancia, sensibilidad y amor por el arte trascendieron la pantalla; permanecen en el corazón de generaciones de mexicanas y mexicanos.

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"A sus familiares, amistades y a toda la comunidad artística, expresamos solidaridad y nuestro más sentido pésame. Descanse en paz", añadió Sheinbaum Pardo.

em/apr