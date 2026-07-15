La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que hay una campaña de odio en redes sociales y medios de comunicación en contra de su gobierno y financiada por el bloque opositor. Además, hizo referencia a que TV Azteca hace campaña política en vez de informar a la ciudadanía.

“Esa televisora, todos sabemos que se dedica a hacer campaña todos los días. No informa, hace campaña política en contra de la presidenta y del gobierno de México a eso se dedica. Bueno, y otros medios de comunicación, pero las de redes sociales también están muy involucrados”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 15 de julio, la Mandataria federal indicó que es fácil detectar a perfiles de redes sociales comprados para mandar mensajes de odio en contra de su administración, lo que cuesta “millones y millones de pesos”. En ese sentido, señaló que su deber es informar y decir la verdad.

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“Es una campaña con mucho dinero (...) es muy fácil identificar la cantidad de dinero que está involucrada en las campañas en redes sociales y bueno, no hablemos de una televisora que se dedica a hacer campaña, la verdad, una de las televisoras que por cierto, se benefició de la privatización de Imevisión con un préstamo del entonces hermano del presidente, Raúl Salinas le prestó dinero a Salinas Pliego para comprar Imevisión”, afirmó.

En Palacio Nacional, explicó que las personas están atentas a noticias falsas generadas con Inteligencia Artificial (IA) y asociadas a algoritmos que fomentan el “scroll” infinito en plataformas digitales, por lo que aseguró que el pueblo no es tonto.

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Al exponerle presuntas noticias falsas relacionadas al fracaso de México como sede para la Copa Mundial de Futbol, Sheinbaum Pardo mencionó que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informará sobre el desempeño y llegada de turistas durante el mes de junio.

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La Jefa del Ejecutivo también hizo un repaso a acciones de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes acusó de privatizar el país, beneficiar a familias millonarias y condicionar los programas sociales a la afiliación de la población.

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“Antes no había esos programas, no había la Pensión de Adulto Mayor, lo que había era un esquema muy corrupto de compra del voto. Se utilizaban los programas del gobierno para dárselos a quien coincidía con una posición política, con un partido político. Se preguntaba, no cómo se llamaban todos esos programas, Oportunidades, Solidaridad, Prospera. Entonces (preguntaban) ¿a qué partido perteneces?”, señaló.

Por el contrario, la mandataria federal indicó que actualmente 14 millones de adultos mayores reciben una pensión bimestral lo que equivale a 500 mil millones de pesos al año. También destacó becas y programas del Bienestar que buscan mejorar la condición de vida de las familias.

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“Ese recurso no existía antes, hoy es un billón de pesos. ¿De dónde sale ese billón de pesos? Pues de actuar contra la corrupción y contra los privilegios. Que no se condonen impuestos y que se sirva al pueblo, porque ese es nuestro papel. Somos gobiernos del pueblo y trabajamos para el pueblo y por el pueblo. Esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente. Y hay que comparar con lo que se hizo en el pasado, porque también se olvida”, dijo.

Reprochó que durante seis sexenios (Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) se registraron salarios estancados, niveles de inflación altos, crisis económicas y privatización de empresas estatales.

“Salinas de Gortari, que llega con un fraude electoral, privatiza todas las empresas del Estado, que supuestamente no funcionaban por corrupción, pero en vez de resolver la corrupción de esas empresas del Estado, lo que hacen es privatizarlas, porque era la visión del exterior y la visión de esos tecnócratas que llegaron en su momento al poder. Cuando llega a Salinas de Gortari, solamente había una familia en la lista de Forbes, de multimillonarios del mundo. Cuando sale Salinas de Gortari, hay 40 familias en la lista de multimillonarios del mundo”, acusó.

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Aprovechó para lanzarse contra opositores de Andrés Manuel López Obrador que lo frenaron para convertirse en presidente en el periodo 2006-2012, por lo que afirmó que el “legado de Vicente Fox es la falta de democracia”.

“Y luego Calderón, que también llega con un fraude electoral y se inventa la guerra contra el narco y deja el país con casi tres veces los homicidios diarios de cómo lo recibió. Y luego Peña, que ya no hablemos de los escándalos de corrupción, que son muchísimos. Hasta que el pueblo se harta y dice, queremos un cambio. Y la gente vive el cambio”.

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“Ese es el gran cambio. Antes se gobernaba para unos cuantos, para el beneficio de unos cuantos y ahora se gobierna para todas y para todos los mexicanos. Nada más, que por el bien de todos, primero los pobres”, expresó esta mañana.

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