La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, acusado por presunta violencia familiar, demuestra que su gobierno no protegerá a ningún exfuncionario o servidor público señalado por la comisión de un delito.

En su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre el caso del exdirector de la petrolera, quien obtuvo la revocación de la prisión preventiva, y sobre cómo garantizar que el proceso se desarrolle sin privilegios pese a tratarse de un exfuncionario de alto nivel.

“El solo hecho de su detención muestra que nunca vamos a proteger a nadie”, respondió Sheinbaum, al señalar que todas las personas, independientemente de su cercanía o cargo, deben sujetarse a lo que establece la ley.

Lee también Marina del Pilar y Maru Campos son casos distintos: Claudia Sheinbaum

La Presidenta indicó que corresponde a la Fiscalía de Morelos y al juez determinar el procedimiento legal que seguirá el caso, así como las medidas que resulten procedentes conforme a la legislación vigente.

Explicó que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades pueden imponer distintas medidas, entre ellas órdenes de protección para impedir que el presunto agresor se acerque a la víctima, además de otras medidas cautelares o de reparación del daño, de acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía y la valoración del juez.

[Publicidad]

Sheinbaum aprovechó para reiterar que aún existen diferencias entre las fiscalías estatales en la investigación de los delitos de violencia de género y señaló que la tipificación y persecución del feminicidio todavía no están homologadas en todas las entidades del país.

Lee también Cada 19 horas agreden a un periodista en México: Leopoldo Maldonado, nuevo relator especial de la ONU

em/apr