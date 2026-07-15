Desde las 6 de la mañana hasta las 15 horas de ayer, un grupo de alrededor de 50 trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura federal cerró las calles a la altura de Chapultepec y Dinamarca en protesta por las malas condiciones de seguridad del edificio donde laboran (Dinamarca 84). Varias secciones de Coahuila, Chiapas, Morelos, Veracruz, Jalisco, Puebla y Estado de México también protestaron. Maritza Hernández, una de las tres ejecutivas del sindicato, explicó que, tras el sismo de 2017, el edificio de Dinamarca registró daños; sin embargo, hace dos semanas se les solicitó volver a laborar en esta sede (antes se presentaban a trabajar en la sede de Reforma). "El cierre del inmueble es una medida preventiva, legítima y pacífica, derivada de la omisión de las autoridades responsables al no garantizar condiciones mínimas de seguridad laboral. No se reanudarán actividades hasta que se presenten los dictámenes oficiales que acrediten que el inmueble donde se garantice que es seguro para laborar" señala el sindicato en la convocatoria a la manifestación.

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Además, la convocatoria de la protesta y bloqueo del inmueble esgrime que "NO SE CUENTA CON DICTAMEN ESTRUCTURAL NI CON EL DICTAMEN VIGENTE DE PROTECCIÓN CIVIL, lo cual pone en riesgo la integridad física de las y los trabajadores".A decir de los trabajadores de la Secretaría de Cultura federal los mudaron a las nuevas instalaciones pero "ni los baños sirven, solo algunos, no hay papel, el internet está intermitente. El viernes nos quedamos sin hacer nada porque no hubo internet en todo el día. Y nos hacían ir a checar a Reforma y después ir a Dinamarca y a la salida igual", aseguran.Los trabajadores que han ido en los últimos días reportaron anomalías: falta de ventilación, sobrepoblación de pisos, inclinaciones, humedad y elevadores que no funcionan bien.“El edificio está como inclinado, parece que las sillas cobran vida porque hay un espacio en donde cuando te paras las sillas se van solitas hacia una esquina", afirma una de las trabajadoras.

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Cuentan también que algunos empleados usaron un elevador que se atascó con ellos dentro.Al titular de Recursos Humanos de la Secretaría, Armando Orozco Vidrio, se le ha solicitado el dictamen (los sindicalizados exigen el dictamen estructural y el documento de Protección Civil). Hernández informó que la titular de la Unidad Administrativa de Finanzas reconoció ayer que no existe un dictamen al respecto, por lo que los trabajadores no se presentarán al edificio hasta que el documento sea entregado.

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