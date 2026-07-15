Este lunes, la cadena de comida rápida estadounidense inspirada en los deliciosos sabores que componen la comida mexicana, Chipotle Mexican Grill, anunció que abrirá su primera sucursal en tierras mexicanas, marcando un avance clave en su estrategia de crecimiento internacional.

La apertura de este restaurante en México se logró gracias a Alsea, la operadora de restaurantes y cafeterías mexicana más grande de América Latina y España, responsable de operar cadenas internacionales como Starbucks, Domino's y Chili's.

Esta empresa de comida, fundada en Denver, Colorado en 1993, comenzó a expandirse a nivel global en julio de 2023, con la apertura de nuevos restaurantes en Medio Oriente y Asia. Actualmente, la cadena opera más de 4 mil 100 locales en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania.

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De acuerdo con Chipotle, la apertura de esta nueva sucursal en Nuevo León representa un hito importante en la estrategia de crecimiento global. Foto: Chipotle

¿En dónde estará esta sucursal?

La sucursal inaugural está ubicada en el noreste del país, en Plaza Fiesta San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, en el estado de Nuevo León. El local, con capacidad para 91 personas, abrirá sus puertas oficialmente al público este jueves 16 de julio.

De acuerdo con un comunicado publicado por la cadena en su sitio web, Chipotle planea abrir sucursales adicionales en Nuevo León a finales de este 2026, de la mano con Alsea, además de expandirse a la Ciudad de México en 2027.

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"Entramos en México con profundo respeto por la herencia culinaria del país y el compromiso de ofrecer la experiencia Chipotle con excelencia", señaló Scott Boatwright en el comunicado, director ejecutivo de Chipotle.

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El restaurante se caracteriza por sus tazones de burrito personalizables. Foto: Instagram Chipotle

"La apertura de este primer restaurante representa el comienzo de la estrategia de crecimiento de Chipotle en México, un mercado con una sólida cultura gastronómica y un alto potencial para el desarrollo de propuestas innovadoras dentro del segmento de restaurantes", dijo Alsea en un comunicado.

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¿Qué ofrecerá Chipotle en su menú?

La cadena presentará a sus clientes en México su distintivo menú de burritos, tazones, ensaladas, tacos y quesadillas. Los tazones pueden ir preparados con guarniciones deliciosas, como arroz blanco, frijoles, verduras y guacamole. Los precios comenzarán en 149 pesos y subirán a 169 o 189 pesos dependiendo de las proteínas (pollo, carne o barbacoa).

De acuerdo con la cadena, en la elaboración de cada platillo se utilizan ingredientes naturales y frescos durante todo el día, obtenidos de proveedores de toda la región, sin sabores artificiales, colorantes ni conservadores.

La clave que distingue la preparación de estos platillos mexicanos tiene que ver con la posibilidad de personalizar cada orden, un factor innovador que usarán a su favor para atraer a los consumidores locales. Los clientes pueden armar su tazón con carne a la parrilla, pollo, barbacoa de res o sofritas servidas.

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