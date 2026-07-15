Durante la Época de Oro del cine mexicano, Elsa Aguirre fue considerada por críticos, fotógrafos, cineastas y el público como una de las mujeres más bellas del cine nacional, algo ampliamente documentado en revistas y publicaciones de la época.

¿Cómo era el rostro de Elsa Aguirre?

De Elsa Aguirre, destacan varios rasgos que explican por qué su imagen era tan apreciada por el cine en blanco y negro:

Rostro de forma ovalada, con proporciones muy equilibradas y una mandíbula suave.

Pómulos altos y bien definidos, que aportaban profundidad y elegancia cuando eran iluminados por la fotografía de estudio.

Frente amplia y armoniosa, sin romper el equilibrio del conjunto facial.

Cejas gruesas, oscuras y perfectamente arqueadas, uno de sus sellos distintivos. Enmarcaban la mirada y daban fuerza a sus expresiones.

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Rostro de la actriz Elsa Aguirre.

Ojos almendrados, ligeramente rasgados hacia las sienes, que transmitían serenidad y misterio. Su mirada era intensa incluso sin grandes gestos.

Nariz recta y fina, de tamaño proporcionado al resto del rostro.

Labios carnosos y bien delineados, especialmente el labio inferior, que contribuían a una expresión elegante y sensual sin resultar exagerada.

sin resultar exagerada. Mentón delicado y ligeramente afinado, que completaba la simetría de su rostro.

Piel muy tersa y uniforme, cualidad que la fotografía en blanco y negro resaltaba gracias al uso de luces suaves.

Cabello oscuro y abundante, generalmente peinado con ondas o rizos, siguiendo el estilo clásico de las grandes estrellas de Hollywood y del cine mexicano.

La belleza de Elsa Aguirre cautivó a galanes del cine mexicano de la talla de Jorge Negrete, Pedro Infante e Ignacio López Tarso.

¿Por qué era considerada uno de los rostros más bellos de la Época de Oro?

La fama de Elsa Aguirre no se debía únicamente a un rasgo específico, sino a la combinación de varios elementos:

Poseía una simetría facial muy marcada, una característica tradicionalmente asociada con los cánones de belleza.

Su rostro era muy fotogénico, respondía excepcionalmente bien a la iluminación de los estudios cinematográficos.

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Tenía una mirada expresiva, capaz de transmitir dulzura, misterio o determinación con pocos movimientos, además, combinaba una apariencia elegante con naturalidad, sin depender de maquillajes excesivos.

La actriz Elsa Aguirre. Foto de estudio fotográfico desconocido. Imagen en el acervo de EL UNIVERSAL.

Su belleza era versátil, ya que podía interpretar tanto mujeres inocentes como personajes sofisticados o de carácter fuerte. Conservó una imagen refinada durante varias décadas, lo que reforzó su prestigio como estrella.

No es casualidad que durante años la prensa la comparara con otras grandes divas como María Félix, Miroslava Stern o Columba Domínguez, y que fotógrafos de estudios como Clasa Films y Filmex recurrieran constantemente a primeros planos para destacar sus facciones.

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El primer actor, Joaquín Pardavé y Elsa Aguirre. Foto en set de película. Imagen en acervo de EL UNIVERSAL.

Elsa Aguirre, entre los rostros más bellos de la Época de Oro del cine mexicano

No existe un ranking oficial, pero estas actrices son las que con mayor frecuencia aparecen mencionadas por historiadores del cine, periodistas especializados y publicaciones de la época como referentes de belleza:

María Félix

Elsa Aguirre

Miroslava Stern

Columba Domínguez

Dolores del Río

Silvia Pinal

Rosita Quintana

Lilia Prado

Ana Bertha Lepe

Marga López

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María Félix y Elsa Aguirre, dos de las máximas divas y los rostros más emblemáticos de la Época de Oro del cine mexicano. Foto: Especial.

Esther Fernández, Meche Barba, Rosa Carmina, María Elena Marqués y Blanca Estela Pavón, también fueron rostros ampliamente elogiados por la crítica y el público durante las décadas de 1940 y 1950.

En el caso de Elsa Aguirre, muchos historiadores coinciden en que representaba un tipo de belleza particularmente fotográfica, pues sus facciones finas, la intensidad de su mirada y la armonía de su rostro hacían que los primeros planos tuvieran una fuerza visual excepcional, razón por la que fue considerada durante décadas una de las grandes bellezas del cine mexicano.

Las ultimas fotos que la actriz Elsa Aguirre publicó en su cuenta de Facebook.

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