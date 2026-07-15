En la Época de Oro del cine mexicano había dos grandes divas que competían en belleza, la legendaria María Félix y la impactante Elsa Aguirre, al grado que decían que la llamada La Doña no quería compartir escenario con la joven chihuahuense, pero décadas más tarde la estrella de películas como "Cuidado con el amor" (1954) y "Orgullo de mujer" (1956), explicó que esa rivalidad nunca existió.

"Ni en cuenta, ni siquiera me ponía a pensar, ya con el correr del tiempo comencé a darme cuenta quién era María Félix, de lo hermosa de su personalidad, de su belleza, de todo, pero en aquel entonces no me importaba", explicó Elsa Aguirre en una entrevista con la comunicadora Mónica Garza.

Así era Elsa Aguirre, una mujer que a pesar de ser una de las estrellas más resplandecientes del mundo del espectáculo en las décadas de los 40 y 50, se definió ella misma como una persona tímida, pero aún así dejó una huella profunda en el mundo del cine mexicano y la televisión.

Elsa Irma Aguirre Juárez, nombre real de la actriz, nació el 25 de septiembre de 1930, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en una familia que gozaba de buena posición debido a que su padre Jesús Aguirre Castillo, era un capitán del ejército, ella y sus hermanos Hilda, Mario, Alma Rosa y Jesús, crecieron bajo el estricto cuidado de su madre Emma Juárez. Esa posición cambió con la Segunda Guerra Mundial, debido a la crisis mundial que causó y de gozar de fortuna pasó a vivir de la pobreza extrema, así que por decisión de su padre se mudó a la Ciudad de México.

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Ya en la capital y con tan sólo 14 años, participó en un concurso de belleza, organizado por la casa productora Clasa Films Mundiales, cuyo premio era participar en un papel secundario en la película "El sexo fuerte", sorpresivamente ella y sus hermanas Alma Rosa e Hilda, ganaron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, dejando claro que su linaje tenía algo especial.

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Elsa Aguirre, uno de los rostros más bellos de la Época de Oro del cine mexicano.

Con su participación en este filme y "El pasajero diez mil", ella y Alma Rosa comenzaron su carrera cinematográfica, la cual por poco termina de manera abrupta, debido a que su madre terminó el contrato con Clasa Films, porque no la dejaron acompañarlas a la filmación de su tercer proyecto; fue entonces que Elsa firmó con Bracho Films, con quienes filmó "Don Simón de Lira" (1946), de ahí le siguieron "Lluvia roja" (1950), "Una mujer decente" (1950), "La estatua de carne" (1951), "Cuatro noches contigo" (1952), "Cantando nace el amor" (1954), "La perversa" (1954), por mencionar algunas.

Elsa Aguirre logró conquistar a dos de los galanes más reconocidos de la época, Jorge Negrete y Pedro Infante. Con el llamado Charro Cantor se conocieron en la filmación de la película "Lluvia roja" (1950), pero dos años después comenzaron una relación, ella tenía 19 años y él 38, una diferencia de edad que de inmediato se comenzó a notar, porque el también tenor pasó de conquistarla con serenatas y flores, a regalarle libros para que se cultivara, algo que fastidió a Elsa, quien sólo quería vivir su noviazgo como cualquier pareja, así que la relación terminó a los cinco meses. Hablando de la rivalidad con La Doña, al poco tiempo que Elsa terminó con Negrete, María Félix contrajo matrimonio con el cantante.

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Con Pedro Infante las cosas fueron un poco diferentes, ellos coincidieron en la película "Cuidado con el amor" (1954), donde Elsa quedó prendada del galán 12 años mayor que ella, pero en ese entonces Pedro estaba casado, aún así eso no impidió que tratara de conquistarla, así que en una ocasión llegó a su camerino con un obsequio y le robó un beso, lo que tuvo como resultado una sonora cachetada para el actor, pero no por el atrevimiento en sí, sino porque la vio a medio maquillar; el asunto no pasó a más y terminaron teniendo una relación de amistad. La belleza de Elsa logró conquistar también a Ignacio López Tarso y a Diego Rivera, pero ambos con compromiso, así que nada pasó.

Elsa no fue afortunada en el amor, porque en su primer matrimonio con el periodista Armando Rodríguez Morado, con quien se casó en 1959, vivió violencia física y psicológica, ya que además de golpes, también recibió amenazas y hasta la apuntó con un arma de fuego estando embarazada de su único hijo Hugo, así que decidió huir de casa y buscar protección con su familia, quienes después del divorcio la ayudaron con el cuidado de su bebé, para que ella volviera a trabajar; y lo hizo debutando en la televisión con el melodrama "Las momias de Guanajuato" (1962), que se transmitió por el canal 2 de Telesistema Mexicano.

Se casó una segunda vez con el cineasta José Bolaños en 1965, pero al poco tiempo se divorció; y aunque dicen que la tercera es la vencida, cuando estaba por cumplir sesenta años se casó con José Rafael Estrada Valero, un maestro de yoga chileno, pero tampoco prosperó esta relación.

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Entre las telenovelas que hizo fue "Una mujer" (1978), "Lo blanco y lo negro" (1989), "Acapulco, cuerpo y alma" (1995), "Mujeres engañadas" (1999), "Belinda" (2004), por mencionar algunas. Fue en 1980 cuando realizó su última aparición en cine con la película "Albur de amor".

Desde 1968 se volvió practicante de yoga, uniéndose a la Gran Fraternidad Universal del gurú José Manuel Estrada, así que se convirtió en portavoz de doctrinas como el budismo, taoísmo, sabiduría mexicana, escuela pitagórica, entre otras; esto le permitió llevar una vida saludable hasta sus últimos días.

Elsa Aguirre reaparece y comparte con sus fans sus vivencias.

Uno de los dolores más fuertes que tuvo que pasar Elsa Aguirre, fue la muerte de su hijo Hugo, quien en 1996 sufrió un accidente automovilístico, pero a pesar de que sobrevivió al poco tiempo falleció debido a las secuelas que éste le dejó, tenía tan sólo 30 años de edad. La actriz explicó en su momento, que permaneció a su lado en todo momento y que la expresión de paz en el rostro de su hijo, le permitió tener un poco de consuelo en esta tragedia.

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Se retiró en 2004 para tener una vida más tranquila en la ciudad de Cuernavaca, donde decidió residir permanentemente, aunque hacía apariciones especiales como en 2023, cuando fue homenajeada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) por sus 75 años de carrera artística; o un año después cuando hizo gira de medios para presentar su libro "Elsa Aguirre, la mujer que yo amé", escrito por Roberto Fiesco.

También constantemente visitaba La Casa del Actor, donde vivía su hermana Alma Rosa Aguirre, quien falleció el 27 de enero de 2025 a causa de un infarto; pero tan sólo un año y medio después Elsa seguiría a su hermana, ya que falleció el día de hoy, según dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), sin revelar las causas de su deceso.

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