Miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciarán sus vacaciones de verano este miércoles 15 de julio, luego de concluir el ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, la pausa escolar ya tiene fecha de término, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario oficial del próximo periodo educativo.

Miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciarán sus vacaciones de verano este miércoles 15 de julio. Foto: Magnific

El anuncio establece cuándo será el regreso a clases 2026-2027, así como los periodos vacacionales, suspensiones de actividades, sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), entrega de boletas y fechas de preinscripción para el siguiente ciclo.

La información será clave para madres, padres y tutores que comienzan a organizar actividades familiares, viajes y la preparación del próximo año escolar.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de kínder, primaria y secundaria en 2026?

De acuerdo con el calendario escolar publicado por la SEP y establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ciclo escolar 2026-2027 comenzará oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026.

La fecha aplicará para estudiantes de educación básica, es decir, alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

SEP confirma regreso a clases 2026-2027. Foto: DOF

El calendario contempla un total de 185 días efectivos de clases para estos niveles educativos, mientras que las escuelas normales y centros de formación docente tendrán una duración distinta debido a las actividades necesarias para preparar a futuros maestros.

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En el caso de educación básica, el cierre del ciclo escolar está programado para el viernes 9 de julio de 2027.

Por su parte, las escuelas normales finalizarán actividades el martes 13 de julio de 2027, con un calendario de 190 días lectivos.

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¿Cuándo serán las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027?

El nuevo calendario de la SEP contempla distintos periodos de descanso para los estudiantes durante el año escolar.

Las primeras vacaciones importantes llegarán con el periodo decembrino. Los alumnos dejarán las aulas desde el lunes 21 de diciembre de 2026 y regresarán el miércoles 6 de enero de 2027, fecha en la que se celebra el Día de Reyes Magos.

Las primeras vacaciones importantes del nuevo ciclo escolar llegarán con el periodo decembrino. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Posteriormente, las vacaciones de Semana Santa 2027 están programadas del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. El regreso a clases será el lunes 5 de abril.

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Estos periodos aplicarán para los distintos niveles de educación básica, conforme al calendario oficial publicado por la autoridad educativa.

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¿Qué días no habrá clases en el ciclo escolar 2026-2027?

Durante el próximo ciclo escolar habrá diferentes fechas de suspensión de actividades por conmemoraciones oficiales y días establecidos en el calendario educativo.

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Después del inicio de clases, la primera suspensión ocurrirá por la conmemoración de la Independencia de México.

También se contempla descanso el lunes 2 de noviembre de 2026 por el Día de Muertos, así como el lunes 16 de noviembre de 2026 por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Qué días no habrá clases en el ciclo escolar 2026-2027?. Foto: Fernanda Zamora/El Universal

Además, los días de asueto oficial permanecerán vigentes para los estudiantes de kínder, primaria y secundaria.

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¿Cuántos días de Consejo Técnico Escolar tendrá el calendario SEP 2026-2027?

El calendario escolar establece ocho jornadas destinadas al Consejo Técnico Escolar (CTE), reuniones en las que el personal docente analiza estrategias educativas y organización escolar.

Durante esas fechas los profesores acudirán a sus actividades, pero los alumnos no tendrán clases.

Las sesiones del CTE 2026-2027 se realizarán los siguientes viernes:

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25 de septiembre de 2026, 30 de octubre de 2026, 27 de noviembre de 2026, 29 de enero de 2027, 26 de febrero de 2027, 30 de abril de 2027, 28 de mayo de 2027 y 25 de junio de 2027.

Estas fechas representarán días sin clases para los estudiantes de educación básica.

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¿Cuándo entregará la SEP las boletas de calificaciones 2026-2027?

La entrega de boletas SEP 2026-2027 se realizará en tres periodos durante el ciclo escolar.

El primer periodo está contemplado del 23 al 26 de noviembre de 2026; el segundo será del 16 al 19 de marzo de 2027; y el último se llevará a cabo del 8 al 9 de julio de 2027.

¿Cuándo entregará la SEP las boletas de calificaciones 2026-2027?. Foto: Generada con Ia

Estas fechas permitirán que madres, padres y tutores conozcan el avance académico de los estudiantes durante el ciclo.

¿Cuándo serán las preinscripciones?

La SEP también definió una fecha para las preinscripciones escolares 2027-2028.

El proceso para ingresar a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria se realizará del 2 al 12 de febrero de 2027.

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