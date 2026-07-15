La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 15 de julio se tiene prevista una movilización de la comunidad estudiantil del IPN, en las instalaciones del Canal 11, donde entregarán un documento de aclaraciones; así mismo exigen que atienda su solicitud de regularización de la documentación de los estudiantes que se encuentran en situación irregular.

La comunidad estudiantil del CCH se movilizará a las 11 horas al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México; exigen la reinstalación del profesor acusado de ser el autor intelectual de la toma de la Dirección General de Colegios de Ciencias y Humanidades, que tuvo como finalidad exigir la desarticulación de los grupos porriles al interior de la universidad.

El colectivo Las Tonantzin se manifestará en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para apoyar en la audiencia judicial que se llevará a cabo, a fin de solicitar justicia y la revisión inmediata y exhaustiva del caso por presunto delito de resistencia a particulares, lesiones, daño a la propiedad y robo calificado.

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Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán en la estación del Metro Nativitas; harán la recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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