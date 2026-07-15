Metrópoli | 15-07-26 | 10:43 | Actualizada | 15-07-26 | 10:43 |

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México () informó que para este miércoles 15 de julio se tiene prevista una movilización de la comunidad estudiantil del , en las instalaciones del Canal 11, donde entregarán un documento de aclaraciones; así mismo exigen que atienda su solicitud de regularización de la documentación de los estudiantes que se encuentran en situación irregular.

La se movilizará a las 11 horas al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México; exigen la reinstalación del profesor acusado de ser el autor intelectual de la toma de la Dirección General de Colegios de Ciencias y Humanidades, que tuvo como finalidad exigir la desarticulación de los grupos porriles al interior de la universidad.

El colectivo Las Tonantzin se manifestará en los juzgados del , para apoyar en la audiencia judicial que se llevará a cabo, a fin de solicitar justicia y la revisión inmediata y exhaustiva del caso por presunto delito de resistencia a particulares, lesiones, daño a la propiedad y robo calificado.

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Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán en la estación del Metro Nativitas; harán la recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del .

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mahc/LL

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