El pasado 29 de junio, un hombre agredió verbal y físicamente a una recepcionista en el hotel Park Life Paradox en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

En un video grabado por la cámara de seguridad, se observa al sujeto, visiblemente furioso, golpear el mostrador, tirar de un manotazo los teléfonos de la trabajadora y posteriormente agredir a la recepcionista mientras le gritaba: "Pónganse a hacer su trabajo, vieja huevona".

En el programa matutino de Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula presentaron un segundo video donde se ve claramente al agresor, identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Lee también PAN denuncia a director del Metro por dar contratos a empresas "consentidas"

El agresor preside un grupo empresarial: Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V., empresa que cuenta con denuncias de más de 80 personas por fraude.

De acuerdo con el noticiero, los denunciantes acusan que el grupo empresarial les vendió la idea de tener un departamento en Mazatlán, en una torre con diferentes lujos; tras dar los adelantos, la construcción nunca terminó.

[Publicidad]

Detallaron que, según información de la prensa estatal de Sinaloa, Octavio Cortés es el administrador único de la empresa fraudulenta y es señalado desde 2019.

Octavio Jorge Cortés Jiménez golpeó brutalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox de Santa Fé. Según la prensa de Sinaloa, Cortés Jiménez es un defraudador inmobiliario. La víctima ya presentó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX. La información en #PorLaMañana. pic.twitter.com/dPhaZcvHky — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 15, 2026

SSC CDMX afirma que colaborará con denuncia de la Fiscalía

Grupo Fórmula informó que la oficina de Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), envió gente al hotel para recabar datos, dar acompañamiento a los afectados.

Detalló que colaborarán con la denuncia de la Fiscalía y las autoridades competentes; además de instruir a la Dirección General de Seguridad Privada para que revise el caso y verifique a la empresa de seguridad del hotel, quien durante la agresión no hizo algo.

[Publicidad]

mahc/LL