Metrópoli | 15-07-26 | 09:16 | Actualizada | 15-07-26 | 10:16 |

El pasado 29 de junio, un hombre agredió verbal y físicamente a una recepcionista en el hotel Park Life Paradox en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

En un video grabado por la cámara de seguridad, se observa al sujeto, visiblemente furioso, golpear el mostrador, tirar de un manotazo los teléfonos de la trabajadora y posteriormente agredir a la recepcionista mientras le gritaba: "Pónganse a hacer su trabajo, vieja huevona".

En el programa matutino de para Grupo Fórmula presentaron un segundo video donde se ve claramente al agresor, identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ().

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El agresor preside un grupo empresarial: Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V., empresa que cuenta con denuncias de más de 80 personas por fraude.

De acuerdo con el noticiero, los denunciantes acusan que el grupo empresarial les vendió la idea de tener un , en una torre con diferentes lujos; tras dar los adelantos, la construcción nunca terminó.

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Detallaron que, según información de la prensa estatal de Sinaloa, Octavio Cortés es el administrador único de la empresa fraudulenta y es señalado desde 2019.

SSC CDMX afirma que colaborará con denuncia de la Fiscalía

Grupo Fórmula informó que la oficina de , secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (), envió gente al hotel para recabar datos, dar acompañamiento a los afectados.

Detalló que colaborarán con la denuncia de la Fiscalía y las autoridades competentes; además de instruir a la Dirección General de Seguridad Privada para que revise el caso y verifique a la empresa de seguridad del hotel, quien durante la agresión no hizo algo.

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mahc/LL

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