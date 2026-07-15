[Publicidad]
El pasado 29 de junio, un hombre agredió verbal y físicamente a una recepcionista en el hotel Park Life Paradox en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.
En un video grabado por la cámara de seguridad, se observa al sujeto, visiblemente furioso, golpear el mostrador, tirar de un manotazo los teléfonos de la trabajadora y posteriormente agredir a la recepcionista mientras le gritaba: "Pónganse a hacer su trabajo, vieja huevona".
En el programa matutino de Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula presentaron un segundo video donde se ve claramente al agresor, identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Lee también PAN denuncia a director del Metro por dar contratos a empresas "consentidas"
El agresor preside un grupo empresarial: Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V., empresa que cuenta con denuncias de más de 80 personas por fraude.
De acuerdo con el noticiero, los denunciantes acusan que el grupo empresarial les vendió la idea de tener un departamento en Mazatlán, en una torre con diferentes lujos; tras dar los adelantos, la construcción nunca terminó.
[Publicidad]
Detallaron que, según información de la prensa estatal de Sinaloa, Octavio Cortés es el administrador único de la empresa fraudulenta y es señalado desde 2019.
SSC CDMX afirma que colaborará con denuncia de la Fiscalía
Grupo Fórmula informó que la oficina de Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), envió gente al hotel para recabar datos, dar acompañamiento a los afectados.
Detalló que colaborarán con la denuncia de la Fiscalía y las autoridades competentes; además de instruir a la Dirección General de Seguridad Privada para que revise el caso y verifique a la empresa de seguridad del hotel, quien durante la agresión no hizo algo.
[Publicidad]
Detienen a conductor con 48 mil litros de hidrocarburo; no acreditó la procedencia legal de la carga
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Hugo Sánchez explota contra Didier Deschamps, técnico de Francia, y lo llama "nefasto"
Nación
Sheinbaum reacciona a reaparición de Cabeza de Vaca en partido en EU; "si estuviera en México sería detenido", dice
Espectáculos
Marc Anthony, Feid y Ricardo Montaner se unen en concierto para apoyar a las víctimas de los terremotos en Venezuela
Metrópoli
Sedema realiza jornada de Reciclatón; iniciará el próximo 18 de julio en Canal Nacional
Espectáculos
Elsa Aguirre y su polémica historia de amor con Jorge Negrete en la época de oro del cine mexicano
La Roja
¡Así de gilipollas! Detienen al tirador de la Vía Atlixcáyotl, es un empresario de origen español
Sexualidad
Mi novia cobra por enseñar sus cosas en cámara y ya ni me pela, ¿Eso es infidelidad?
Espectáculos
Martha Figueroa y Pepillo Origel se burlan de Pati Chapoy y Pedro Sola por polémica con los perrhijos