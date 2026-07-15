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La alcaldía Gustavo A. Madero invitó a ver en su sede la semifinal del Mundial de Futbol entre Inglaterra y Argentina el martes 15 de julio a las 13:00 horas.
El evento estará amenizado por el DJ Claudio Yarto, así como por otros artistas como Cox, Marco Jaques, Maria Karuna, Tony Sánchez, Charly y Luisa Fernanda.
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Además de la pantalla gigante, se contará con oferta gastronómica para los asistentes.
La sede de la dermarcación está ubicada en la calle cinco de febrero sin número, colonia Villa Gustavo A. Madero, Ciudad de México
LL
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