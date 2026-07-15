Llegó la hora de la verdad. Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles en el estadio Mercedes Benz de Atlanta con el último boleto a la gran final de la Copa del Mundo en juego.

La histórica rivalidad entre albicelestes y británicos tendrá un nuevo capítulo, el primero en unas semifinales del Mundial 2026.

La Selección Argentina llega a este encuentro después de superar a Cabo Verde en dieciseisavos de final; a Egipto en octavos de final y a Suiza en cuartos de final. Todos sus partidos estuvieron marcados por el suspenso, ya que la Scaloneta ha ganado los partidos en los últimos instantes del tiempo regular o durante el tiempo extra.

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Los Tres Leones tampoco la han pasado bien. Además de ser la selección que más kilómetros recorrió en esta Copa del Mundo, los dirigidos por Thomas Tuchel han tenido complicaciones para avanzar en todas sus series; primero contra la República Democrática del Congo, luego contra México en el Estadio Azteca y luego contra Noruega en el calor de Miami.

El equipo que demuestre menos cansancio y cometa menos errores será el que se imponga y selle su boleto a la gran final. Afortunadamente para los aficionados al futbol en México, el partido será transmitido por televisión abierta.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Argentina vs Inglaterra?

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan los horarios y canales para ver en vivo el partido entre Argentina e Inglaterra.

Día: miércoles 15 de julio

Hora: 13:00 horas (tiempo Ciudad de México)

Transmisión Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Sede: Atlanta Stadium

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