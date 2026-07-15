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Si pensabas que tu álbum oficial del Mundial 2026 ya estaba completo, Panini tiene una sorpresa para los coleccionistas. La editorial lanzó el esperado set de actualización, una colección especial que incorpora a futbolistas que quedaron fuera de la edición original y que finalmente sí participan en la Copa del Mundo.
La buena noticia es que este nuevo paquete ya puede encontrarse en Amazon México con descuento de hasta 46%, convirtiéndose en una excelente oportunidad para mantener tu álbum al día y seguir disfrutando de la fiebre mundialista.
¿Qué incluye el set de actualización de estampas del álbum Panini?
Este lanzamiento añade 120 nuevas estampas que complementan el álbum oficial del Mundial 2026.
Entre las novedades destacan futbolistas que fueron convocados después de que Panini cerró la edición original, además de figuras internacionales que los aficionados esperaban encontrar.
Entre los nombres más llamativos aparecen:
- Guillermo Ochoa
- Neymar Jr.
- Manuel Neuer
- Pau Cubarsí
- Gilberto Mora
- Armando "Hormiga" González
Con este paquete, los coleccionistas pueden actualizar su álbum sin necesidad de adquirir una nueva edición.
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