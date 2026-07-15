Luego de la derrota ante la Selección de España, Didider Deschamps, entrenador de la Selección Francesa criticó el trabajo del árbitro salvadoreño Iván Barton en el Mundial 2026.

"No quiero parecer un llorón. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿El árbitro de esta noche tenía el nivel para dirigir una semifinal de la Copa del Mundo? Les dejo a ustedes la respuesta", lanzó el técnico francés.

"Y no lo digo solo porque hoy hayamos perdido. Hubo bastantes situaciones. También hubo algunas decisiones favorables", agregó sin entrar en más detalles.

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Esta situación enfadó al histórico exjugador mexicano Hugo Sánchez, quien se lanzó contra Deschamps en e programa Futbol Picante de ESPN.

"A ver (Didier) Deschamps, yo te voy a responder a ti. Primero, debes ser respetuoso y ser profesional. Y esa manera en la que menosprecies a un árbitro de El Salvador me parece fatal, eres corriente y nefasto", dijo el Pentapichichi.

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"Debes ofrecer disculpas por esa estupidez que dijiste y respetar al árbitro. Por ardido menosprecias a un árbitro que no lo merece. Tú estás buscando justificantes porque no lo hiciste en la cancha", agregó furioso.

Concluido el torneo, el timonel recalcó que se siente "orgulloso" de su trayectoria de 14 años al frente de los Bleus, que terminará el sábado en Miami en el partido por el tercer puesto.

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