Desde que se confirmó el cruce entre Argentina e Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, todo el mundo sabía que debía existir un operativo policial especial alrededor y en las entrañas del estadio Atlanta. La FIFA, el FBI y las autoridades de seguridad de ambos países coincidieron y por eso unieron fuerzas para determinar el protocolo de seguridad.

En estos partidos, los aficionados más radicales tanto de Argentina como los hooligans de Inglaterra, suelen buscar agredir a otros fanáticos que cuenten con banderas de equipos o ciudades representativas de sus respectivos países, para considerarlos “trofeos de guerra” cuando regresen a sus casas.

Por eso, con el objetivo de preservar la seguridad, representantes de la FIFA, el FBI y la policía de Atlanta, además de delegaciones de seguridad de Argentina e Inglaterra, tomaron una serie de decisiones a la altura de un partido “de alto riesgo”.

Lee también Jugadores de Inglaterra “se olvidan de la historia” y se enfocan en el presente para enfrentar a Argentina

🗣️ “Cedo la final por ganarle a estos p…”



Aficionados de Argentina viven con intensidad el partido contra Inglaterra, Damián recuerda a su abuelo, veterano de la Guerra de Malvinas pic.twitter.com/X8s2GhOuWD — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 15, 2026

La decisión más polémica, al menos para el público argentino, fue la prohibición del ingreso de banderas, camisetas o cualquier elemento que contenga la imagen de las Islas Malvinas o que haga referencia al reclamo argentino por la soberanía del territorio. Esta decisión responde a la postura histórica de la FIFA de no permitir simbología política en ninguno de sus torneos oficiales, mucho menos en la Copa del Mundo.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, mencionó que “el partido va a contar con aproximadamente mil 600 agentes policiales”.

[Publicidad]

Lee también Alejandro Zendejas queda fuera del América por tiempo indefinido

Además, se trazó una estrategia especial para que los aficionados ingresen al estadio. Mientras los argentinos deberán acceder por la Puerta 4, los ingleses lo harán por la Puerta 3. Sin embargo, una vez adentro del estadio, todos estarán mezclados, por lo que la seguridad dentro del estadio tendrá que prestar atención especial para evitar conatos de bronca.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER ARGENTINA VS INGLATERRA EN VIVO?