Metrópoli | 15-07-26 | 11:39 | Actualizada | 15-07-26 | 11:42 |

Huixquilucan, Méx.- Tres personas resultaron lesionadas tras una registrada la noche del martes en la parte alta de una de las torres del Residencial Los Yaquis, en la colonia Jesús del Monte.

La explosión movilizó a elementos del , Protección Civil, la Unidad de Rescate, la Dirección de Gobierno y la Policía Municipal, quienes acudieron al conjunto habitacional para atender la emergencia y controlar los riesgos en el inmueble.

El saldo preliminar fue de tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

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Los cuerpos de emergencia acordonaron el área y realizaron una revisión del edificio para descartar riesgos derivados de la explosión.

mahc/LL

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