La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos, presentó una iniciativa para crear la ‘Ley anti Pedro Sola’, y castigar con hasta seis años de prisión la apología del maltrato o crueldad animal.

Su reforma plantea modificar el Código Penal local para imponer de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien, por cualquier medio de difusión, público o privado, incluyendo medios electrónicos, digitales, audiovisuales o redes sociales, promueva, justifique, exalte, incite, induzca o haga apología del maltrato animal.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad cuando sea realizada por una persona con notoriedad pública, liderazgo social o capacidad de influencia masiva; cuando se dirija a niñas, niños o adolescentes; o tenga fines de lucro o de obtención de beneficios económicos derivados de la difusión de dichas conductas.

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La iniciativa recuerda que el conductor Pedro Sola manifestó, durante un programa en vivo, su rechazo a la presencia de perros en establecimientos y espacios pet friendly, llegando a expresar que le daban ‘ganas de aventar un trozo de carne envenenada’ a los perros y de ‘darles un balazo’ a sus dueños.

Se argumenta que, durante la conversación, la conductora Patricia Chapoy respaldó en distintos momentos las opiniones expresadas por su compañero, lo que incrementó la reacción e indignación de amplios sectores de la sociedad.

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Las declaraciones provocaron un amplio rechazo por parte de organizaciones protectoras de animales, especialistas y ciudadanía, quienes consideraron que ese tipo de expresiones contribuyen a normalizar o justificar conductas de violencia hacia los animales, aun cuando posteriormente el propio Pedro Sola ofreció una disculpa pública y reconoció que sus comentarios fueron desafortunados.

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“Dicen que Pedro que ladra no muerde, yo prefiero que nunca tengamos que averiguarlo, por eso hoy legislamos para prevenir la crueldad antes de que se convierta en tragedia, ni un lomito más”, dijo Elizabeth Mateos desde la tribuna del Congreso local.

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La iniciativa también propone incrementar las penas para quien le cause lesiones o la muerte a un ser sintiente. Quien le cause lesiones a una mascota pasaría hasta ocho años en prisión, y quien los asesine hasta 15 años.

mahc/LL