Vestida de blanco y convertida en una hermosa novia de ficción durante sus primeros pasos en la actuación, Elsa Aguirre inmortalizó “Flor de Azalea”, una imagen que quedó grabada en la historia del cine de oro mexicano. A partir de aquella melancólica escena en "Algo flota sobre el agua" (1948), dirigida por Alfredo B. Crevenna, el bolero se convirtió en una pieza inseparable de la actriz, quien nunca dejó de interpretarlo.

Muestra de ello son los innumerables videos en redes sociales en los que la famosa, quien perdió la vida este 15 de julio a los 95 años, la entona en diferentes etapas de su vida.

Uno de los más emotivos y recientes es un clip publicado en su cuenta de Instagram, donde se le ve en una reunión social cantando en silla de ruedas con gran sentimiento, mientras alguien le sostiene el micrófono.

Elsa Aguirre cantando "Flor de Azalea" en 1948 y en videos más recientes. Foto: Instagram oficial.

“Como espuma que inerte lleva el caudaloso río Flor de Azalea, la vida en su avalancha te arrastró/ Pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo /Donde curar tu corazón herido por el dolor” — Zacarías Gómez Urquiza y Manuel Esperón.

Lee también Muere Elsa Aguirre, actriz emblemática de la Época de Oro, tenía 95 años

Aunque la letra guarda una fuerte relación con la trama de la película, que narra la historia de Azalea, una mujer de origen misterioso que es salvada de morir ahogada por un hombre casado que le ofrece refugio y termina enamorándose de ella, en realidad la canción estuvo inspirada directamente en Elsa.

[Publicidad]

“Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras/ Tu mirada, la más amarga desesperación/Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan sólo tenga horas serenas tu corazón”

En una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, la artista relató que el director y guionista Gómez Urquiza la miraba con tanta ternura que estaba convencida de que esa mirada fue la musa de la composición. “Cuando canto en la película es otra letra”, reveló la famosa, señalando que los versos originales eran distintos de la versión que finalmente se popularizó en el repertorio musical.

Además, reconocía con madurez que cuando una mujer se convierte en la inspiración de un hombre, este es capaz de todo por ella.

[Publicidad]

La belleza y el magnetismo de Aguirre no solo cautivó a otros creadores, sino que también recuerda a uno de los romances más sonados de su vida: su historia con Jorge Negrete.

El "Charro Cantor" fue el primero en grabar una versión del tema con mariachi, un éxito que coincidió con la época en que ambos filmaron "Lluvia Roja". Sin embargo, aquel noviazgo fue fugaz y, poco tiempo después, Negrete quedaría enamorado de María Félix.

Foto: IMDb.

Con los años, el legado musical de “Flor de Azalea” se expandió. El Trío Los Panchos grabó su propia versión para el álbum Los boleros más famosos, Vol. 4, mientras que Toña la Negra le imprimió su sello.

[Publicidad]

Foto: Youtube.

Lee también Así era el rostro de Elsa Aguirre, una de las mujeres más bellas de la Época de Oro del cine mexicano

Lo que "Flor de azalea" le enseñó a Elsa Aguirre

En otra entrevista a inicios de los años 90, la protagonista de "Una mujer decente" compartió que la canción le dejó una profunda enseñanza de vida:

“...del ser que, por no saber nada de sí, sufre tanto. Con razón y sin razón sufre por las experiencias, y va dándose cuenta de que es el proceso divino de la vida para saber un poco más de sí mismo”.

[Publicidad]

Para ella, el tema también representaba un recordatorio de abrirse a la vida y no solo al amor romántico (como le ocurría a su personaje, Azalea); se trataba de abrazar cada instante y “entender que el amor hacia todas las cosas es lo más importante”.

En cada presentación pública o entrevista que concedía, el público le pedía que interpretara el tema. Ella abrazaba la relación con la azalea, esa flor de colores vivos originaria de Asia que en diversas culturas simboliza la feminidad y la buena suerte.

Lee también Elsa Aguirre se sintió apartada en su infancia por ser la hermana de piel más oscura: "mi mamá dijo ´creo que me la cambiaron´"

[Publicidad]